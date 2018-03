VP-Leeb: Mit Brigitte Neumeister hat uns ein Wiener Original für immer verlassen

Wien (OTS) - "Dass ein so lebenslustiger, vor Kraft strotzender Mensch wie Brigitte Neumeister so plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist, macht mich tief betroffen", so die erste Reaktion von ÖVP Wien Kultursprecherin LAbg. Isabella Leeb.

Brigitte Neumeister war eine der beliebtesten Schauspielerinnen des Landes, die in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitwirkte und unzählige Theaterauftritte absolvierte. Sie konnte in ihren Rollen auch immer das berühmte "goldene Wiener Herz" meisterhaft darstellen, war dabei aber keineswegs auf das Wienerische beschränkt. In zahlreichen Theaterstücken, kabarettistischen Soloprogrammen, Lesungen, Operetten und auch Musicals, wie zuletzt in "Sister Act" im Ronacher, hat sie ihr vielseitiges Talent präsentiert.

"Mit ihrem plötzlichen Tod verliert Österreich und besonders auch Wien wohl eine der schillerndsten, vielseitigsten und beliebtesten Originale der heimischen Darstellerriege. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrer Familie", so Leeb abschließend.

