Saisonende im Kanal: Besucherrekord bei der "3. Mann Tour"

Wien (OTS) - Die Kanaldeckel sind nun bis zum 1. Mai geschlossen:

Wien Kanal freut sich über einen neuen Besucherrekord der legendären "3. Mann-Tour" in Wiens Unterwelt. 17.500 Besucherinnen und Besucher haben bis Ende Oktober die Kanalarbeiter auf den Spuren des Dritten Mannes begleitet. Unter allen Interessenten befanden sich auch prominente Gäste, wie der EU-Kommissar für Umwelt, Janez Potocnik sowie die Comedians Anke Engelke und Christian Tramitz. Darüber hinaus war die Wiener Unterwelt wieder beliebter Drehort für diverse Fernseh- und Filmproduktionen. Bis Anfang Mai nächsten Jahres verabschieden sich Harry Lime & Co nach dieser erfolgreichen Saison in die Winterpause.

In sieben Metern Tiefe, in einem der ältesten Teile der Wiener Kanalisation, den Cholerakanälen unter dem Karlsplatz, finden die beliebten Führungen statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wien Kanal ermöglichen dabei einen unvergesslichen Einblick in die Welt des Filmklassikers und informieren über ihren Arbeitsalltag und den hohen Stand der Abwassertechnik in Wien.

Der Einstieg zur Tour ist leicht zu finden: Im Girardipark (gegenüber Café Museum) markieren das überdimensionale, rote Kanalgitter und die weit sichtbaren Leuchtbuchstaben den Ausgangspunkt der "3. Mann Tour". Die Saison 2014 startet wieder am Donnerstag, den 1. Mai und dauert bis Freitag, den 31. Oktober.

Wien Kanal & ebswien hauptkläranlage - Die Abwasserprofis

Mit einem Kanalnetz von mehr als 2.400 Kilometer Länge ist Wien Kanal Österreichs größter Kanalnetzbetreiber. "Täglich wird etwa eine halbe Milliarde Liter Abwasser sicher und umweltgerecht zur ebswien hauptkläranlage in Simmering transportiert", erläutert Umweltstadträtin Ulli Sima. Dort heißt es dann 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr: "Wir klären alles." Nach der mechanischen Reinigung nehmen sich die 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ebswien hauptkläranlage in den beiden biologischen Reinigungsstufen die Natur zum Vorbild.

Die rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wien Kanal sorgen dafür, das Kanalnetz funktionsfähig und sauber zu halten. So werden zum Beispiel täglich 15 Tonnen abgelagertes Material aus den Kanälen geräumt, um den Abfluss zur Kläranlage zu garantieren. Rund 99 Prozent aller Haushalte in Wien sind an das städtische Kanalnetz angeschlossen. Trotzdem wächst das Wiener Kanalnetz jährlich um rund zehn Kilometer. Mehr als 700 Kanalbaustellen werden pro Jahr zur Erhaltung und Reparatur des öffentlichen Kanalnetzes durchgeführt.

