W. P. Carey gibt Übernahme des Hauptsitzes und Flagshipstores von Adler Modemärkte AG im Wert von 22 Mio. EUR bekannt

London (ots/PRNewswire) - W. P. Carey Inc. , ein Real Estate Investment Trust ("REIT"), der sich auf Sale-and-Lease-Back Unternehmensfinanzierung, Built-to-Suit Baufinanzierung und den Erwerb von gewerblichen Einzelmieter-Objekten mit Triple-Net Mietverträgen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass CPA(®):17 -Global, eine seiner nicht-börsennotierten Immobilienfondsgesellschaften, den Verwaltungshauptsitz und bedeutenden Verkaufsstandort der Adler Modemärkte AG ("Adler") im deutschen Haibach erworben hat. Die Gesamtkosten der Transaktion beliefen sich auf ca. EUR22 Millionen.

Adler ist einer der bedeutendsten Textileinzelhändler Deutschlands und nimmt bei Kunden ab 45 Jahren eine führende Rolle auf dem Markt ein. Das Unternehmen betreibt 169 Geschäfte im deutschsprachigen europäischen Raum und beschäftigt ca. 4.400 Mitarbeiter.

Das Kaufobjekt beherbergt sowohl die Firmenzentrale als auch den Flagshipstore, und wird an Adler im Rahmen eines Triple-Net Mietvertrags (sämtliche Nebenkosten inklusive Wartung und Instandhaltung von Dach und Fach werden auf den Mieter umgelegt) mit einer Laufzeit von 20 Jahren vermietet. Das Mietobjekt, welches sich entlang eines Einzelhandelskorridors befindet, ist für Adler ein zentraler Standort und beherbergt zudem die zentrale IT-Infrastruktur und das Datenzentrum des Unternehmens.

W. P. Carey wurde bei der Transaktion von Reed Smith beraten.

Jennifer Lucas, Director bei W. P. Carey, sagte: "Deutschland ist sowohl für CPA(®):17 - Global als auch Adler ein wichtiger Markt in Europa. Adler hat es geschafft sich einen loyalen Kundenstamm im deutschsprachigen Raum aufzubauen und ist ein Marktführer in der hart umkämpften Einzelhandelsbranche. Angesichts der Stellung von Adler in der Branche, seiner soliden finanziellen Basis und der zentralen Bedeutung der Immobilie für den Betrieb des Unternehmens, bindet sich diese Übernahme ideal in unsere bewährte Investmentstrategie ein."

W. P. Carey Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@36eef34dDas Unternehmen W. P. Carey Inc., das gerade sein 40-jähriges Bestehen feiert, ist ein börsennotierter REIT , der für Unternehmen aus aller Welt langfristige Sale-and-Lease-Back und Built-to-Suit Finanzierungen strukturiert und ein Investmentportfolio mit einem Gesamtwert von ca. $15,8 Milliarden besitzt und verwaltet. Das europäische Immobilienportfolio des seit 1998 in Europa tätigen REITs umfasst ca. $3,8 Milliarden (EUR2,8 Milliarden ). Der auf langfristige Kreditwürdigkeit ausgerichtete Underwriting-Prozess von Langzeit-Mietverträgen ist die Kernkompetenz von WPC, welche bereits in einer Vielzahl von Branchen und Immobilientypen erfolgreich eingesetzt wurde. Als größter Eigentümer/Verwalter von Triple-Net Mietobjekten verfügt das Unternehmen über einen reichen Erfahrungsschatz hinsichtlich der Erwirtschaftung stabiler Cashflows, die es WPC ermöglichen, für Investoren seit fast vierzig Jahren konstante und steigende Dividendenerträge zu generieren. www.wpcarey.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze. Die Aussagen von Jennifer Lucas sind Beispiele zukunftsgerichteter Aussagen. Eine Vielzahl an Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ziele von CPA(®):17 - Global wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken, Entwicklungen und Unsicherheiten zählen die allgemeine Wirtschaftslage, Angebot und Nachfrage für Büro- und Gewerbeimmobilien, das Zinsniveau, die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln und andere Risiken, die mit der Übernahme und dem Eigentum von Immobilien in Verbindung stehen, darunter das Risiko, dass die Mietzahlung durch den Mieter ausbleibt oder dass die Kosten höher sind als erwartet. Weitere Informationen über Faktoren, die Einfluss auf CPA(®):17 - Global nehmen könnten, sind in den Unterlagen über CPA(®):17 - Global der Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) zu finden.

