Esel Jimmy ist Tier des Monats November

Verein PFOTENHILFE erklärt, was bei der Haltung der Huftiere zu beachten ist

Wien / Lochen am See (OTS) - Erst vor wenigen Tagen konnte die Pfotenhilfe Lochen (OÖ) einen neuen Bewohner aufnehmen. Esel Jimmy war bei seinem Vorbesitzer nicht mehr erwünscht, dieser wollte ihn zum Schlachter bringen, weil er den Hengst nicht brauchen konnte. Eine engagierte Privatperson erfuhr davon und setzte innerhalb kürzester Zeit alles in Bewegung, um Jimmy vor seinem tragischen Schicksal zu retten. Vergangene Woche konnte der Esel schließlich gemeinsam mit dem Minipony Timmy in sein neues Zuhause gebracht werden.

Jimmys Schicksal konnte in letzter Sekunde gewendet werden, leider ist es aber kein Einzelfall. "Viele Menschen halten Esel als Haustiere, sind sich aber nicht bewusst, welche Bedürfnisse die Tiere haben und welche Kosten sie mit sich bringen." berichtet Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe. Esel können bis zu 40 Jahre alt werden, man hat also eine jahrelange Verpflichtung gegenüber dem Tier. "Außerdem sind Esel absolute Herdentiere. Sie brauchen daher mindestens einen Artgenossen, um sich wohl zu fühlen. Dadurch verdoppeln sich auch die Kosten." so Weinand.

Wichtig für eine artgerechte Haltung ist auch, dass die Tiere ganzjährig mit viel Auslauf im Freien gehalten werden. Ein isolierter Stall ist aber zusätzlich notwendig, um sich vor Hitze, Regen und Kälte zu schützen. Obwohl Esel mit Pferden verwandt sind, gibt es einige Unterschiede. Während Pferde Fluchttiere sind, bleiben Esel in Stress- und Gefahrensituationen wie angewurzelt stehen. Daher kommt auch der Ruf des dummen oder sturen Esels.

Neben Jimmy beherbergt die Pfotenhilfe Lochen noch vier weitere Esel. Diese und alle anderen über 300 Tiere können natürlich auch gerne besucht werden. "Besucherführungen finden an jedem ersten Wochenende im Monat von 12 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde statt. Für Gruppenführungen bieten wir gerne auch zusätzliche Termine an. Auch Kinder, Senioren, körperlich beeinträchtige Menschen und Vereine sind herzlich willkommen." betont Weinand. Für alle, die bereits auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken sind, besteht außerdem die Möglichkeit, eine Patenschaft für Jimmy oder eines der anderen Tiere der Pfotenhilfe Lochen zu übernehmen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.pfotenhilfe.org.

Rückfragen & Kontakt:

Verein PFOTENHILFE

info @ pfotenhilfe.org

Tel.: 0664 / 848 55 77, www.pfotenhilfe.org