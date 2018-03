Mohawk Industries, Inc. gibt Ergebnisse für drittes Quartal bekannt

(PRN) - -- Nettoumsatz 33 % über Vorjahr

-- Bereinigter EPS 94 % gestiegen

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. hat heute für das dritte Quartal 2013 Nettoeinkünfte von 119 Millionen $ und einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 1,63 $ bekannt gegeben. Ohne Sonderbelastungen lag das Nettoeinkommen bei 147 Millionen $ und der EPS bei 2,02 $ und damit 94 % höher als der bereinigte EPS im dritten Quartal des Vorjahrs. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2013 lag bei rund 2,0 Milliarden $ und damit 33 % höher als im dritten Quartal des Vorjahrs. Im dritten Quartal von 2012 lag der Nettoumsatz bei rund 1,5 Milliarden $, das Nettoeinkommen bei 70 Millionen $ und der EPS bei 1,01 $; ohne Sonderbelastungen lag das Nettoeinkommen bei 72 Millionen $ und der EPS bei 1,04 $.

Der Neunmonatsumsatz bis 28. September 2013 betrug rund 5,4 Milliarden $, ein Anstieg von etwa 25 % gegenüber dem Vorjahr. Nettoeinkommen und EPS für die neun Monate waren 254 Millionen $ bzw. 3,53 $. Ohne Sonderbelastungen lag das Nettoeinkommen bei 342 Millionen $ und der EPS bei 4,76 $, ein Anstieg von 72 % gegenüber dem bereinigten Neun-Monate-EPS von 2012. Der Nettoumsatz in den neun Monaten bis 29. September 2012 lag bei etwa 4,4 Milliarden $, das Nettoeinkommen bei 184 Millionen $ und der EPS bei 2,66 $. Ohne Sonderbelastungen lag das Nettoeinkommen bei 191 Millionen $ und der EPS bei 2,76 $.

Jeffrey S. Lorberbaum, Vorstandsvorsitzender und CEO von Mohawk Industries, kommentierte das Neunmonatsergebnis so: "In diesem Quartal verzeichnen wir den höchsten bereinigten EPS in der Geschichte des Unternehmens. Unser starkes Wachstum in diesem Zeitraum wurde durch hohe US-Umsätze, Effizienzsteigerungen und den Beitrag unserer Akquisitionen Pergo, Marazzi und Spano unterstützt. Der Nettoumsatz in unserem Kerngeschäft stieg wie berichtet um 5 %, der Rest der Umsatzsteigerung ist unseren neuesten Akquisitionen zu verdanken. Unser bereinigtes operatives Ergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 350 Basispunkte auf etwa 11 % des Umsatzes als Resultat eines erweiterten Produktmixes mit innovativen neuen Kollektionen, verbesserter Herstellung, effizienterer Distribution und der Implementierung neuer Systeme und Prozesse. Laufende Maßnahmen zur Kostenbegrenzung verbesserten unsere bereinigten Vertriebsgemeinkosten um 130 Basispunkte, und das trotz erheblicher Investitionen in Muster und Marketing für neu eingeführte Produkte."

Der Umsatz in der Teppichsparte für das Quartal lag bei 773 Millionen $ und damit 3 % über dem Vorjahr als Resultat der stärkeren Nachfrage aus Neubau und Renovierung von Wohngebäuden. Die Umsatzrendite der Sparte ohne Sonderbelastungen lag im Quartal bei 9 % des Umsatzes, stieg um 290 Basispunkte und war damit stärker als in den letzten sechs Jahren aufgrund verbessertem Produktmix, der Umschichtung von Anlagewerten, Produktivität, Ausgabenkontrollen und Volumennutzung. Das Wohngebäudesegment verbesserte sich weiter mit der Festigung der branchenführenden Position des Unternehmens im Bereich Premium-Teppichböden und der Einführung der Luxus-Polyesterkollektion Soft Appeal(TM). Bereits früher vorgenommene Preiserhöhungen glichen den Preisanstieg bei den Rohstoffen aus.

Im Keramiksegment betrug der Nettoumsatz 767 Millionen $ und damit 84 % mehr als im Vorjahr, mit starken Ergebnissen aus dem traditionellen Dal-Tile-Geschäft und der Marazzi-Akquisition. Die Umsatzrendite ohne Sonderbelastungen lag bei rund 12 % des Umsatzes, ein Anstieg von 290 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Volumen, Effizienzsteigerungen und verbessertem Produktmix. Der Umsatz in Nordamerika stieg im niedrigen Zehnerbereich mit guten Erfolgen bei Spezialeinzelhandel, Einrichtungshäusern, Baumärkten und kommerziellen Kanälen sowie in Mexiko, wo die Umsätze dem übrigen Markt davon liefen. In Nordamerika wurde im August eine Preiserhöhung von 2-4 % umgesetzt, um höhere Energie- und Transportkosten auszugleichen. Der russische Keramikumsatz des Unternehmens überstieg den Gesamtmarkt und sicherte sich Anteile durch erfolgreiche Produkteinführungen und Stärken in den Bereichen Neubau und Einzelhandelsketten. In Europa stieg der Keramikumsatz in den östlichen Ländern, während der Nahe und Ferne Osten den schleppenden Absatz in Westeuropa ausglichen.

Die Sparte Laminat und Holz erzielte einen Umsatz von 451 Millionen $ und damit 37 % mehr als im Vorjahr, wobei der Großteil des Anstiegs der Akquisition von Pergo und Spano und dem nordamerikanischen Wachstum in allen Produktkategorien und auf allen Absatzkanälen zu verdanken ist. Das operative Ergebnis ohne Sonderbelastungen lag bei rund 13 % des Umsatzes und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 380 Basispunkte, insbesondere aufgrund des gestiegenen nordamerikanischen Volumens, der insgesamt verbesserten Produktivität und gesunkenem Abschreibungsaufwand. In Nordamerika sorgte die Integration von Unilin und Pergo für verbesserte Produktivität und Effizienz; zur Erfüllung der wachsenden Nachfrage nach Schnittholz wird zusätzliche Kapazität bereitgestellt. In Europa wurden die Herstellungsanlagen von Pergo geschlossen und die Produktion an den effizienteren belgischen Standort des Unternehmens verlegt, um das Produktangebot zu verbessern und die Herstellungskosten zu senken. In Russland und Australien wurden Preiserhöhungen von 4 bis 8 % für Laminat und Holz umgesetzt, um Währungsschwankungen auszugleichen. Die neue Fabrik für Dämmplatten in Frankreich ist in Produktion gegangen und dehnt die Reichweite des Unternehmens in Frankreich und Deutschland aus.

"Mohawk ist heute in einer stärkeren Position als je zuvor in der Unternehmensgeschichte", sagte Lorberbaum. "Unser Gewinn ist deutlich gestiegen und wir erwarten für nächstes Jahr weitere Verbesserungen. Mit unseren Akquisitionen Pergo, Marazzi und Spano bewegen wir uns schnell in Richtung Synergien, geringere Kosten und Umsatzwachstum. Wir haben bereits mehrere Initiativen zur Leistungsverbesserung bei diesen Akquisitionen durchgeführt, beispielsweise die Einführung neuer Strategien and Organisationsstrukturen, die Aktualisierung der Marketingtaktik und der Produktlinien und die Kostenreduzierung durch optimierte Verfahren und Schließung von Anlagen mit hohen Kosten. In unserem Kerngeschäft bieten sich erhebliche Chancen für bessere Ergebnisse durch die erstarkende US-Wirtschaft und weitere Investitionen in unsere Mitarbeiter, Produkte und Kapazitäten. Angesichts dieser Faktoren rechnen wir für das vierte Quartal mit einem Gewinn von 1,66 $ bis 1,75 $ je Aktie unter Ausschluss von Umstrukturierungs- und Akquisitionskosten."

Mohawk Industries ist ein führender globaler Hersteller von Bodenbelägen, dessen Produkte den Wert von Wohn- und Geschäftsgebäuden rund um die Welt erhöhen. Mohawks vertikal integrierte Herstellungsprozesse und Vertriebskanäle bieten Wettbewerbsvorteile in der Produktion von Bodenbelägen wie Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen, Laminat, Holz, Stein und PVC. Unsere branchenführenden Innovationen haben Produkte und Techniken hervorgebracht, die unsere Marken unverkennbar machen und allen Ansprüchen für Renovierungen und Neubauten gerecht werden. Unsere Marken, die zu den bekanntesten der Branche gehören, sind American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Kerama Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin und Quick-Step. Im vergangenen Jahrzehnt hat Mohawk sich von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Hersteller von Bodenbelägen mit Aktivitäten in Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Kanada, Malaysia, Mexiko, Russland und den Vereinigten Staaten transformiert.

Bestimmte Aussagen in den obigen Abschnitten, insbesondere zu prognostizierten zukünftigen Ergebnissen, Geschäftsaussichten, Wachstum, Betriebsstrategien und Ähnlichem sowie solche, die Wörter wie "könnte", "sollte", "glaubt", "prognostiziert", "erwartet", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind "vorausschauende Aussagen". Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Es wird keine Gewähr gegeben, dass vorausschauende Aussagen akkurat sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Folgende wichtige Faktoren können zu abweichenden zukünftigen Ergebnissen führen: Änderungen des Wirtschafts- oder Branchenklimas; Konkurrenz; Inflation bei Rohstoffpreisen und anderen Beschaffungskosten; Energiekosten und Energieversorgung; Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für Produkte des Unternehmens; Wertminderungen; Integration von Akquisitionen; internationale Aktivitäten; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung von Abläufen; Steuer-, Produkt- und andere Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten sowie andere Risiken, die in Mohawks SEC-Berichten und Veröffentlichungen aufgeführt sind.

Telefonkonferenz Freitag, 1. November 2013 um 11:00 Eastern Time

Die Telefonnummer für USA/Kanada ist 1-800-603-9255, international/lokal 1-706-634-2294. Konferenz-ID 74423838. Ein Mitschnitt ist bis Freitag, 22. November 22, 2013 durch Anruf unter 855-859-2056 (US/lokal) oder 404-537-3406 (international/lokal) und Angabe der Konferenz-ID 74423838 erhältlich.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERUNTERNEHMEN Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Drei Monate bis Neun Monate bis --------------- --------------- (Werte in Tausend, außer Werte je Aktie) 28. 29. 28. 29. September September September September 2013 2012 2013 2012 ---- ---- ---- ---- Nettoumsatz $ 1.961.536 1.473.493 5.424.650 4.352.321 Umsatzkosten 1.444.646 1.100.656 4.016.638 3.231.594 ------------ --------- --------- --------- --------- Bruttogewinn 516.890 372.837 1.408.012 1.120.727 Vertriebsgemeinkosten 340.987 268.883 1.012.069 837.079 --------------------- ------- ------- --------- ------- Betriebseinnahmen 175.903 103.954 395.943 283.648 Zinskosten 25.630 17.969 70.098 59.311 Sonstige Ausgaben (Einnahmen). netto 1.168 322 6.458 (1063) ------------------- ----- --- ----- ----- Einnahmen aus laufendem Betrieb vor Steuern 149.105 85.663 319.387 225.400 Einkommenssteueraufwand 28.993 15.359 62.965 40.896 ----------------------- ------ ------ ------ ------ Einnahmen aus laufendem Betrieb 120.112 70.304 256.422 184.504 Verlust aus aufgegebenen Aktivitäten, netto nach Einkommenssteuervorteil von 297 $ und 782 $(553) - (1914) - ------------------------ ----- --- ----- --- Nettoeinnahmen inklusive Minderheitsbeteiligungen 119.559 70.304 254.508 184.504 Nettoeinnahmen aus Minderheitsbeteiligungen 491 - 373 635 ------------------------- --- --- --- --- Nettoeinnahmen aus Mohawk Industries, Inc. $119.068 70.304 254.135 183.869 ------------------- -------- ------ ------- ------- Bereinigtes Ergebnis je Aktie aus Mohawk Industries, Inc. Einnahmen aus laufendem Betrieb $1,65 1,02 3,59 2,67 Verlust aus aufgegebenen Aktivitäten, netto nach Einkommenssteuer (0,01) - (0,03) - ------------------------ ----- --- ----- --- Bereinigtes Ergebnis je Aktie aus Mohawk Industries. Inc. $1,64 1,02 3,56 2,67 ----------------------- ----- ---- ---- ---- Gewichteter Durchschnitt ausgegebene Stammaktien - Basis 72.575 69.010 71.467 68.952 -------------------------- ------ ------ ------ ------ Verwässertes Ergebnis je Aktie aus Mohawk Industries. Inc. Einnahmen aus laufendem Betrieb $1,64 1,01 3,56 2,66 Verlust aus aufgegebenen Aktivitäten, netto nach Einkommenssteuer (0,01) - (0,03) - ------------------------ ----- --- ----- --- Verwässertes Ergebnis je Aktie aus Mohawk Industries, Inc. $1,63 1,01 3,53 2,66 --------------------- ----- ---- ---- ---- Gewichteter Durchschnitt ausgegebene Stammaktien - verwässert 73.087 69.337 71.975 69.247 -------------------------- ------ ------ ------ ------ Sonstige finanzielle Informationen (Werte in Tausend) Wertminderung und Abschreibung $81.550 71.298 222.542 216.415 ----------------- ------- ------ ------- ------- Investitionsaufwand $109.426 47.311 255.523 134.998 ------------------- -------- ------ ------- -------

Konsolidierte Bilanzdaten (Werte in Tausend) 28. September 29. September 2013 2012 -------------- -------------- VERMÖGENSWERTE Aktuelles Vermögen: Bar und Äquivalente $63.580 380.842 Außenstände, netto 1.154.368 817.214 Inventar 1.612.696 1.139.403 Vorfinanzierte Ausgaben und anderes aktuelles Vermögen 221.767 146.275 Gestundete Einkommenssteuer 136.052 112.995 --------------------------- Aktuelles Vermögen gesamt 3.188.463 2.596.729 Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto 2.683.984 1.657.226 Ideeller Firmenwert 1.713.883 1.371.494 Immaterielle Vermögenswerte, netto 811.116 554.257 Gestundete Einkommenssteuer und anderes nicht aktuelles Vermögen 166.711 122.906 --------------------------------------- $ 8.564.157 6.302.612 --- --------- --------- VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Aktuelle Verbindlichkeiten: Aktueller Anteil an langfristigen Schulden $89.031 57.673 Lieferantenverbindlichkeiten und angefallene Kosten 1.296.192 761.186 -------------------------------- --------- ------- Aktuelle Verbindlichkeiten gesamt 1.385.223 818.859 Langfristige Schulden, abzüglich aktueller Anteil 2.257.391 1.467.269 Gestundete Einkommenssteuer und andere langfristige Verbindlichkeiten 587.910 421.549 -------------------------------------- ------- ------- Verbindlichkeiten gesamt 4.230.524 2.707.677 ------------------------ --------- --------- Minderheitsbeteiligungen - - ------------------------ --- --- Eigenkapital gesamt 4.333.633 3.594.935 ------------------- --------- --------- $ 8.564.157 6.302.612 --- --------- ---------

Bilanz nach Zum Stichtag oder für Sparten Drei Monate bis die neun Monate bis --------------- --------------------- (Werte in September September September September Tausend) 28. 29. 28. 29. 2013 2012 2013 2012 ---- ---- ---- ---- Nettoumsatz: Teppich $772.751 751.787 2.238.953 2.186.160 Keramik 767.005 417.533 1.939.054 1.214.746 Laminat und Holz 450.723 328.582 1.326.178 1.020.380 Umsatz zwischen Sparten (28.943) (24.409) (79.535) (68.965) -------- ------- ------- ------- ------- Konsolidierter Nettoumsatz 1.961.536 1.473.493 5.424.650 4.352.321 -------------- --------- --------- --------- --------- Betriebseinnahmen (Verlust): Teppich $68.836 43.810 148.936 106.228 Keramik 75.908 37.452 152.188 99.912 Laminat und Holz 39.020 28.892 119.075 96.613 Konzern und Eliminierungen (7.861) (6.200) (24.256) (19.105) -------------- ------ ------ ------- ------- Konsolidierte Betriebseinnahmen $175.903 103.954 395.943 283.648 ------------------ -------- ------- ------- ------- Vermögen: Teppich $ 1.830.869 1.760.828 Keramik 3.820.002 1.783.147 Laminat und Holz 2.721.707 2.586.084 Konzern und Eliminierungen 191.579 172.553 ------- ------- Konsolidiertes Vermögen $ 8.564.157 6.302.612 -------------- --- --------- ---------

Überleitungsrechnung des Mohawk Industries, Inc. zuzuschreibenden Nettoeinkommens zu bereinigtem, Mohawk Industries, Inc. zuzuschreibenden Nettoeinkommen und bereinigtem verwässerten, Mohawk Industries, Inc. zuzuschreibendem Ergebnis je Aktie (Werte in Tausend, außer Werte je Aktie)

Drei Monate bis --------------- 29. 28. September September 2012 2013 ---- ---- Mohawk Industries, Inc. zuzuschreibende Nettoeinnahmen $119.068 70.304 Bereinigungsfaktoren: Restrukturierung, Akquisition und Kosten für Integration 24.431 4.229 Erwerbsmethode Akquisitionen (Inventaraufstockung) 12.297 - Aufgegebene Aktivitäten 851 - Kosten für gestundete Schulden 490 Zins auf 3,85 % Anleihen - - Einkommenssteuer (9.772) (2.691) ---------------- ------ ------ Bereinigte, Mohawk Industries, Inc. zuzuschreibende Nettoeinnahmen $147.365 71.842 ---------------- -------- ------ Bereinigtes verwässertes, Mohawk Industries, Inc. zuzuschreibendes Ergebnis je Aktie. 2.02 1.04 Gewichteter Durchschnitt ausgegebene Stammaktien - verwässert 73.087 69.337

Neun Monate bis --------------- 28. 29. September September 2013 2012 ---- ---- Mohawk Industries, Inc. zuzuschreibende Nettoeinnahmen 254.135 183.869 Bereinigungsfaktoren: Restrukturierung, Akquisition und Kosten für Integration 75.608 12.455 Erwerbsmethode Akquisitionen (Inventaraufstockung) 31.041 Aufgegebene Aktivitäten 2.696 - Kosten für gestundete Schulden 490 Zins auf 3,85 % Anleihen 3.559 - Einkommenssteuer (25.220) (4.892) ---------------- ------- ------ Bereinigte, Mohawk Industries, Inc. zuzuschreibende Nettoeinnahmen 342.309 191.432 ---------------- ------- ------- Bereinigtes verwässertes, Mohawk Industries, Inc. zuzuschreibendes Ergebnis je Aktie. 4.76 2.76 Gewichteter Durchschnitt ausgegebene Stammaktien - verwässert 71.975 69.247

Überleitungsrechnung von Gesamtschulden zu Nettoschulden (Werte in Tausend) 28. September 2013 -------------- Aktueller Anteil an langfristigen Schulden $89.031 Langfristige Schulden, abzüglich aktueller Anteil 2.257.391 Abzüglich: Bar und Äquivalente 63.580 Nettoschulden $2.282.842 ------------- ----------

Überleitungsrechnung des Betriebseinkommens zu pro forma bereinigtem EBITDA

(Werte in Letzte Tausend) zwölf Monate Drei Monate bis bis --------------- 31. 30. 29. 28. 28. Dezember März Juni September September 2012 2013 2013 2013 2013 --------- ---- ---- ---------- ---------- Betriebseinkommen $95.860 86.842 133.198 175.903 491.803 Sonstige Einnahmen (Ausgaben) (1.366) (6.387) 1.097 (1.168) (7.824) Nettoverlust (Einnahmen) aus Minderheitsbeteiligungen - (72) 190 (491) (373) Wertminderung und Abschreibung 63.878 60.349 80.643 81.550 286.420 ----------------- ------ ------ ------ ------ ------- EBITDA 158.372 140.732 215.128 255.794 770.026 Restrukturierung, Akquisition und Kosten für Integration 6.109 9.856 41.321 24.431 81.717 Erwerbsmethode Akquisitionen (Inventaraufstockung) - - 18.744 12.297 31.041 EBITDA Akquisitionen 55.046 40.542 - - 95.588 -------------- Pro forma bereinigtes EBITDA $219.527 191.130 275.193 292.522 978.372 ------------ -------- ------- ------- ------- ------- Nettoschulden zu pro forma bereinigtem EBITDA 2.3 ---------------- ---

Überleitungsrechnung von Nettoumsatz zu Nettoumsatz mit konstantem Wechselkurs (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September 2013 2012 -------------- -------------- Nettoumsatz $1.961.536 1.473.493 Bereinigung zu Nettoumsatz mit konstantem Wechselkurs (13.621) - ------- --- Nettoumsatz mit konstantem Wechselkurs $1.947.915 1.473.493 -------------------------- ---------- ---------

Überleitungsrechnung von Nettoumsatz nach Sparten zu Nettoumsatz nach Sparten mit konstantem Wechselkurs (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September Keramik 2013 2012 -------------- -------------- Nettoumsatz $767.005 417.533 Bereinigung zu Nettoumsatz nach Sparten mit konstantem Wechselkurs 91 - Nettoumsatz nach Sparten mit konstantem Wechselkurs $767.096 417.533 --------------------------------------- -------- ------- Überleitungsrechnung von Nettoumsatz nach Sparten zu Nettoumsatz nach Sparten mit konstantem Wechselkurs (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September Laminat und Holz 2013 2012 -------------- -------------- Nettoumsatz $450.723 328.582 Bereinigung zu Nettoumsatz nach Sparten mit konstantem Wechselkurs (13.712) - Nettoumsatz nach Sparten mit konstantem Wechselkurs $437.011 328.582 --------------------------------------- -------- ------- Überleitungsrechnung von Bruttogewinn zu bereinigtem Bruttogewinn (Werte in Tausend) Drei Monate bis 28. September 29. September 2013 2012 -------------- -------------- Bruttogewinn $516.890 372.837 Bereinigung des Bruttogewinns: Restrukturierung und Kosten für Integration 14.699 2.984 Erwerbsmethode Akquisitionen (Inventaraufstockung) 12.297 - Bereinigter Bruttogewinn $543.886 375.821 ------------------------ -------- ------- Bereinigter Bruttogewinn als Prozentwert des Nettoumsatzes 27,7 % 25,5 % Überleitungsrechnung der Vertriebsgemeinkosten zu bereinigten Vertriebsgemeinkosten (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September 2013 2012 -------------- -------------- Vertriebsgemeinkosten $340.987 268.883 Bereinigung der Vertriebsgemeinkosten: Restrukturierung, Akquisition und Kosten für Integration (9712) (1245) Bereinigte Vertriebsgemeinkosten $331.275 267.638 -------------------------------- -------- ------- Bereinigte Vertriebsgemeinkosten als Prozentwert des Nettoumsatzes 16,9 % 18,2 % Überleitungsrechnung der Betriebseinnahmen zu bereinigten Betriebseinnahmen (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September 2013 2012 -------------- -------------- Betriebseinnahmen $175.903 103.954 Bereinigung der Betriebseinnahmen: Restrukturierung, Akquisition und Kosten für Integration 24.411 4.229 Erwerbsmethode Akquisitionen (Inventaraufstockung) 12.297 - Bereinigte Betriebseinnahmen $212.611 108.183 ---------------------------- -------- ------- Bereinigte Umsatzrendite als Prozentwert des Nettoumsatzes 10,8 % 7,3 % Überleitungsrechnung der Betriebseinnahmen nach Sparte zu bereinigten Betriebseinnahmen nach Sparte (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September Teppich 2013 2012 ------- -------------- -------------- Betriebseinnahmen $68.836 43.810 Bereinigung der Betriebseinnahmen nach Sparte: Restrukturierung, Akquisition und Kosten für Integration 1.570 3.122 Bereinigte Betriebseinnahmen nach Sparte $70.406 46.932 ---------------------------------------- ------- ------ Bereinigte Umsatzrendite als Prozentwert des Nettoumsatzes 9,1 % 6,2 % Überleitungsrechnung der Betriebseinnahmen nach Sparte zu bereinigten Betriebseinnahmen nach Sparte (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September Keramik 2013 2012 ------- -------------- -------------- Betriebseinnahmen $75.908 37.452 Bereinigung der Betriebseinnahmen nach Sparte: Restrukturierung, Akquisition und Kosten für Integration 3.070 - Erwerbsmethode Akquisitionen (Inventaraufstockung) 12.297 - Bereinigte Betriebseinnahmen nach Sparte $91.275 37.452 ---------------------------------------- ------- ------ Bereinigte Umsatzrendite als Prozentwert des Nettoumsatzes 11,9 % 9,0 % Überleitungsrechnung der Betriebseinnahmen nach Sparte zu bereinigten Betriebseinnahmen nach Sparte (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September Laminat und Holz 2013 2012 ---------------- -------------- -------------- Betriebseinnahmen $39.020 28.892 Bereinigung der Betriebseinnahmen nach Sparte: Restrukturierung, Akquisition und Kosten für Integration 19.246 1.107 Bereinigte Betriebseinnahmen nach Sparte $58.266 29.999 ---------------------------------------- ------- ------ Bereinigte Umsatzrendite als Prozentwert des Nettoumsatzes 12,9 % 9,1 % Überleitungsrechnung von Einnahmen aus laufendem Betrieb vor Einkommenssteuer zu bereinigten Einnahmen aus laufendem Betrieb vor Einkommenssteuer (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September 2013 2012 -------------- -------------- Einnahmen aus laufendem Betrieb vor Einkommenssteuer $149.105 85.663 Bereinigung der Einnahmen aus laufendem Betrieb vor Einkommenssteuer: Restrukturierung. Akquisition und Kosten für Integration 24.431 4.229 Erwerbsmethode Akquisitionen (Inventaraufstockung) 12.297 - Kosten für gestundete Schulden 490 - Zins auf 3,85 % Anleihen - - Bereinigte Einnahmen vor Einkommenssteuer $186.323 89.892 ------------------------ -------- ------ Überleitungsrechnung von Einkommenssteueraufwand zu bereinigtem Einkommenssteueraufwand (Werte in Tausend) Drei Monate bis --------------- 28. September 29. September 2013 2012 -------------- -------------- Einkommenssteueraufwand $28.993 15.359 Einkommenssteuerwirkung der Bereinigungsfaktoren 9.475 2.691 ----- ----- Bereinigter Einkommenssteueraufwand $38.468 18.050 ----------------------------------- ------- ------ Bereinigter Einkommenssteuersatz 21 % 20 % -------------------------------- --- --- Das Unternehmen hält es für sich und für Investoren für sinnvoll, soweit zutreffend die GAAP und die obigen Nicht-GAAP-Werte durchzusehen, um die Leistung des Unternehmens für die Planung und Prognostizierung kommender Zeiträume einzuschätzen. Insbesondere hält das Unternehmen den Ausschluss der Auswirkungen von Restrukturierung, Akquisition und Kosten für Integration für zweckmäßig, da er unsere Leistungen in verschiedenen Zeiträumen zur Bewertung durch Investoren vergleichbarer macht.

