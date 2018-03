ÖSTERREICH: Bures kämpft gegen deutsches Vignetten-Modell

Ministerin: "Sollte das so kommen, wird Österreich gegen diese Ungleichbehandlung mit Vehemenz auftreten"

Wien (OTS) - Verkehrsministerin Doris Bures (SPÖ) kündigt in der Tageszeitung ÖSTERREICH (Montagausgabe) Widerstand gegen die Pläne der deutschen Regierung an, eine Autobahn-Vignette im Wesentlichen für Ausländer einzuführen. "Sollte das so kommen, wird Österreich gegen diese Ungleichbehandlung mit aller Vehemenz auftreten", so Bures gegenüber ÖSTERREICH.

Die deutsche Vignette soll 100 Euro kosten. Angedacht ist aber, dass für deutsche Autofahrer diese Pkw-Maut mit einer Gutschrift bei der Kfz-Steuer gegengerechnet wird. "Das geht aus EU-rechtlicher Sicht nicht", sagt Bures. Denn in diesem Fall müssten nur ausländische Autofahrer in Deutschland die volle Maut zahlen - ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz.

