Corvil kündigt neue Lösungen zum Operational Performance Monitoring für Unified Communications, Datenbanksysteme und online bereitgestellte Anwendungen an

London Und New York (ots/PRNewswire) - Neue Version führt die Idee eines Business Value Dashboards (BVD) zur

Überwachung besonders wichtiger Unternehmensanwendungen und Serviceleistungen auf

globaler Ebene ein

Corvil, ein Anbieter für Operational Performance Monitoring (OPM) für die IT weltweit führender Unternehmen, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit einer neuen Palette von Lösungen zur Überwachung der Leistung und der Gesundheit von besonders wichtigen Unternehmensanwendungen und Serviceleistungen an. Die neue CorvilNet-Version stellt eine operative Leistungsüberwachung für Unified Communications (Voice Over IP

und Video),

Datenbanksysteme und aus online bereitgestellte Anwendungen [

http://www.corvil.com/Solutions/Enterprise/Web-Application-Delivery.a

spx ] in Echtzeit vor. Das neue Angebot erweitert die Funktionalität um eine automatische Erkennung und Konfiguration für Anwendungsprotokolle, die Unterstützung von erweiterten Matrix-Switches, umfassendere Warnmeldungen an die Unternehmen und verbesserte GUI-Berichtsfunktionen.

"Untersuchungen von Enterprise Management Associates(TM) haben bei den praxisüblichen IT-Methoden eine stetige Verschiebung hin zum konvergenten, anwendungsorientierten IT-Betrieb dokumentiert. Diejenigen, die diese Änderung durchführten, erachteten es als notwendig, ihre Entscheidungen hinsichtlich der Management-Tools und Technologien neu zu überprüfen und Produkte einzusetzen, die eine funktionale operative Intelligenz in Echtzeit bieten können. Die Corvil-Lösung wurde speziell für solche Zwecke erstellt. Sie nutzt die höchst wertvolle Netzwerk-Perspektive und bietet eine umfassende Echtzeit-Einsicht in die Transaktionen der Anwendung und in die Leistung", sagte Jim Frey, VP Research bei Enterprise Management Associates.

Angesichts der zunehmenden Geschwindigkeit und Komplexität der IT-Infrastrukturen besteht ein wachsender Bedarf nach Echtzeit-Monitoring-Lösungen, die Klarheit und Transparenz in die Verwaltung dieser Infrastrukturen bringen können. CorvilNet wurde in den letzten fünf Jahren intensiv von der globalen Gemeinschaft der Finanzmärkte genutzt und kommt jetzt auch bei der Überwachung anderer wichtiger unternehmensweiter Infrastrukturen zum Einsatz.

Einzigartig an den Corvil-Lösungen ist das Herangehen mit einem Business Value Dashboard (BVD) zur Berichterstattung über die Leistung, Gesundheit und Aktivität im Zusammenhang mit diesen besonders wichtigen Unternehmensanwendungen und Dienstleistungen. Gartner definierte kürzlich das Konzept des Business Value Dashboards (BVD) als das eines Dashboard, das einen subjektiven und auf Metriken basierenden Ansatz verwendet, um die direkten Auswirkungen der I & O (Infrastruktur und Betrieb) auf die Geschäftsentwicklung und die Unternehmensziele zu demonstrieren.

"Wir haben mit unseren Kunden und Partnern an der Erstellung dieser Version zusammengearbeitet und sind über ihre rasche Annahme sehr erfreut", sagte Donal O'Sullivan, Vice President of Product Management bei Corvil. "Die IT-Leistungsüberwachung untermauert die erfolgreiche Ausführung von geschäftlichen Transaktionen. Diese Version stellt einen grossen Fortschritt dabei dar, integrierte Business Intelligence und IT-Performance in eine engere Beziehung zueinander zu setzen."

Über 40 Kunden auf der ganzen Welt haben bereits frühe Versionen der neuen Lösung eingesetzt, was eine wachsende Nachfrage nach Lösungen wie CorvilNet bestätigt, die unternehmensweit einen vertikal integrierten Blick auf Benutzerfreundlichkeit, Anwendung und Netzwerk auf einer einzigen Bildschirmseite ermöglichen. In einer kürzlich unter der Leitung von TechValidate durchgeführten, unabhängigen Umfrage unter CorvilNet-Benutzern sagten 100 % der Befragten, dass sie CorvilNet OPM Freunden oder Kollegen empfehlen würden. Auf die Frage nach der Verbesserung des Zeitaufwands bei der Behebung von Problemen sagten 35 % der Unternehmensvertreter, dass sich der durchschnittliche Zeitaufwand für die Problembehebung bei wichtigen Geschäftsvorgängen um mindestens 70 % verringert habe (Quelle:

TechValidate. TVID: C2B-F7D-375), und 71 % sagten, er habe sich um mindestens 50 % verringert (Quelle: TechValidate. TVID: 204-55E-951).

Die neueste Version von CorvilNet ist ab heute verfügbar.

Über Corvil

Corvil bietet IT Operational Performance Monitoring (OPM). Die Corvil-Plattform extrahiert Betriebsdaten in Echtzeit aus den Übertragungsdaten und benutzt diese Daten für die Analyse der Performance von IT-Anwendungen und IT-Services. Sie ermöglicht die Erfassung und Meldung von Ereignissen in Echtzeit und den Export angereicherter Daten für die Zwecke der Business Intelligence und der Risikomanagementanalyse. Kunden nutzen Corvil zur Optimierung und Sicherung der Operational Performance ihrer Geschäftsprozesse und Services. Die Corvil-Plattform wird in einzigartiger Weise allen Anforderungen hochleistungsfähiger, datenintensiver IT-Umgebungen mit niedrigen Latenzwerten gerecht. Das Unternehmen wurde 2000 gegründet und unterhält Geschäftsstellen in New York, London, Singapur, Tokio und Dublin. Weitere Informationen über Corvil finden Sie auf http://www.corvil.com

