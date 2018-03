TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Böse ist jetzt ein anderer", von Irene Rapp

Innsbruck (OTS) - Einmal mehr soll es dem Plastiksackerl an den Kragen gehen. Jetzt allerdings kommt dieser Vorstoß von der EU-Kommission - und damit die Hoffnung, dass sich diesbezüglich endlich etwas bewegt.

Aufmerksame Konsumenten können es schon länger beobachten: Es gibt sie, jene Geschäfte, wo einem die erstandene Ware nicht in einem Kunststoff-, sondern in einem Papiersack übergeben wird. Geschäfte, wo man zu einem fairen Preis - ganz nach dem in die Jahre gekommenen "Jute-statt-Plastik"-Slogan - eine Baumwolltasche erwerben kann. Und Geschäfte, die Plastiksackerln führen, die sich jedoch beim genauen Hinsehen als umweltfreundliches, da abbaubares Alternativprodukt zu Kunststoff entpuppen.

Doch - und auch das muss gesagt werden: All diese Maßnahmen sind noch lange nicht flächendeckend und sprechen auch nicht die breite Masse an. Das erkennt man spätestens dann, wenn man sich zu Stoßzeiten in einem Einkaufszentrum bewegt und sieht, wie viel und was alles im Plastiksack transportiert wird. Ganz unserer Wegwerfgesellschaft entsprechend landet dieser dann meist auch ganz schnell wieder im Müll.

Pro Jahr werden demnach in Österreich 350 Millionen Tragetaschen ausgegeben. Da sind die 750 Millionen Plastikbeutel im Feinkost- bzw. Obstbereich noch gar nicht berücksichtigt. Die Folgen kennt man u.a. aus Filmen wie "Plastic Planet". Zu sehen sind die erschütternden Bilder von Meeresvögeln und -säugern, die an gefressenem Plastikmüll sterben.

Wenn also heute die EU-Kommission ein Maßnahmenpaket vorstellt, um diese Umweltbelastung einzudämmen, dann kann das jedem weitsichtig Denkenden nur recht sein. Jeder EU-Staat könnte dann Steuern und Abgaben auf Plastiktaschen erheben bzw. diese verbieten.

Dass derartige Maßnahmen fruchten, zeigt das Beispiel Irland: Dort wurde eine Abgabe von 22 Cent aufs Plastiksackerl eingeführt. Seitdem ist der Verbrauch von 328 auf 21 Kunststofftragetaschen pro Kopf und Jahr zurückgegangen. Was andererseits wieder heißt: Erst durch einen Anschlag auf die eigene Geldtasche sind offenbar viele Konsumenten zum Umdenken bereit.

Der Vorstoß der EU-Kommission könnte auch in Österreich etwas bewirken. Zwar wurde 2011 vom Umweltschutzministerium ein Fünf-Punkte-Programm in Sachen Kunststoffsackerl angekündigt. Viel dabei herausgekommen ist nicht. Damals wollte man auch von einer Abgabe darauf nichts hören. Man will ja den Wähler nicht verärgern. Wie gut daher für die heimische Politik, dass die EU-Kommission der Plastikflut den Kampf angesagt hat: Böse ist dann nämlich ein anderer.

