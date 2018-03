FPÖ-Deimek: Goldreserven rücken in den Fokus

Ewald Nowotny wird nachgeben müssen

Wien (OTS) - "Unser Gold muss zur Gänze in Österreich gelagert werden", erneuert FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerhard Deimek eine Kernforderung an die Nationalbank (OeNB). Bisher sträubt sich Gouverneur Ewald Nowotny, doch die Front gegen den Bürger bröckelt. Auch die schwedische Nationalbank hat sich schließlich für eine transparente Politik entschieden und das Rätsel um ihre Goldreserven gelüftet.

Goldreserven der Zentralbanken rücken in vielen Ländern in den medialen Fokus. Jetzt lüftete die schwedische Notenbank ihre Geheimnisse. Etwas weniger als die Hälfte des Goldes lagert in London. Rund ein Viertel bei der Bank of Canada. Die restlichen Bestände befinden sich in Schweden, New York und der Schweiz. "Wieder fällt die atypische Politik der OeNB auf. Warum lagern 80 Prozent unseres Goldes in London?", zeigt sich Deimek verwundert und kündigt weitere parlamentarische Initiativen an.

Auf die Dauer werde sich der skandalgebeutelte Notenbanker Nowotny dem Willen der Menschen nicht widersetzen können. "Der europäische Trend gibt uns Freiheitlichen Recht. Nowotny wird eines Tages nachgeben und unsere Forderungen erfüllen müssen", schließt Deimek.

