FP-Mahdalik: Wirtschaftlicher Schaden für Mahü bis zu 100 Mio. Euro

Bürgerbefragung noch 2013 gefordert

Wien (OTS) - Bei einem Einzelhandelsumsatz von 1 Mrd. Schilling pro Jahr und vom rot-grünen Umbaupfusch verursachten Umsatzminus von durchschnittlich 10% könnte ein wirtschaftlicher Schaden von 100 Mio. Euro alleine für die Geschäftsleute der Mariahilfer Straße entstehen. "Zusammen mit den 50 Mio. Euro für den ideologisch motivierten Sinnlos-Umbau könnte uns der Selbstverwirklichungstrip der grünen Verkehrsstadtrrätin Vassilakou also 150 Mio. Euro kosten", warnt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und fordert eine Bürgerbefragung noch in diesem Jahr.

Wenn SPÖ und Grüne weitere sechs Monate verstreichen lassen, um Rad-Rowdys durch die FUZO brettern und gescheiterte Begegnungszonen weiter "testen" zu lassen, würde das an kriminelle Geldvernichtung grenzen. "Dazu kommen die massiv gesundheitsschädlichen Lärm- und Feinstaubbelastungen für tausende Bewohner der umliegenden Bereiche in den Bezirken 6 und 7, welche durch die idiotischen Planungen in einer Verkehrshölle leben müssen", macht Mahdalik aufmerksam.

Angesichts dieser Bilanz des Schreckens macht es auch wenig Eindruck, wenn die "Spittelberger Rundschau" unter den Tageszeitungen eine weithin unbekannte Literaturkritikerin über das kleine 1x1 grüner Verkehrsphantasien schwadronieren lässt. "Die Mariahilfer Straße wird systematisch ruiniert, jedes weitere Zuwarten ist unverantwortlich", sagt Mahdalik und fordert erneut eine Bürgerbefragung noch vor dem Jahreswechsel. (Schluss)hu/gh

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

0664/13007815