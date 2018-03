Über 1.300 BesucherInnen bei Bildungsmesse "Zukunft.Arbeit.Leben." in St. Pölten

Eltern und SchülerInnen informierten sich über Berufe und Weiterbildungsangebote

Wien (OTS/AKNÖ) - Am 2. November startete im VAZ St. Pölten mit einem öffentlichen Infotag für Eltern und SchülerInnen die AKNÖ-Bildungsmesse "Zukunft.Arbeit.Leben." 1.300 BesucherInnen nahmen die Gelegenheit war und informierten sich bei den verschiedenen Ausstellern über Berufe und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Pflichtschule. Heuer sind bei der Bildungsmesse der AKNÖ erstmals neben Fachgewerkschaften und Schulen auch Unternehmen aus der Region als Aussteller vertreten. Von 4. bis 7. November ist die Messe ausschließlich für angemeldete Schulklassen aus ganz Niederösterreich geöffnet.

Geberit, Leiner, Verbund, die Voest Krems und Traisen, die Firma Georg Fischer Automotive und die ÖBB - diese Unternehmen konnten heuer als Aussteller für die AKNÖ-Bildungsmesse gewonnen werden. "Diese Firmen investieren in eine qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildung und geben den Jugendlichen gemeinsam mit den Fachgewerkschaften einen guten Überblick über die verschiedenen Berufe", so AKNÖ-Vizepräsident Markus Wieser. Die Infostände der Unternehmen bieten den Jugendlichen einen praktischen Einblick in Berufe und ergänzen damit das Informationsangebot von Fachgewerkschaften und regionalen weiterführenden Schulen. "Die Teilnahme von Unternehmen aus der Region bedeutet noch mehr und bessere Infos für die Besucherinnen und Besucher", betont AKNÖ-Direktor Helmut Guth.

Schulen und Unternehmen aus der Region

Bei der Messe setzt die AKNÖ neben Unternehmen vor allem auf bewährte Partner. Der NÖ Landesschulrat, das AMS Niederösterreich, der ÖGB NÖ, die Gewerkschaften Bau-Holz, PRO-GE, vida und GPA-djp sowie Institutionen aus Niederösterreich unterstützen die AKNÖ bei der Messe. Daneben sind weiterführende Schulen bei der Messe vertreten:

das Bildungszentrum für Gesundheit und Sozialberufe d. Caritas St. Pölten, die Gartenbauschule Langenlois, die HAK St. Pölten, die HLFS Sitzenberg für Land- und Ernährungswirtschaft, die HLM/HLW Krems, die HLW St. Pölten, die HLW/FW Türnitz, die Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft Yspertal, die HTL Krems, die HTL St. Pölten, die Krankenpflegeschule (GuKPS) St. Pölten, die Landwirtschaftliche Fachschule Phyra, die Landwirtschaftliche Fachschule Sooß, die NÖ Berufsschulen, die LBS Amstetten, die Polytechnischen Schulen, die Tourismusschule WIFI St. Pölten, die Tourismusschulen Semmering.

Schulveranstaltung und öffentlicher Infotag für Eltern und PflichtschülerInnen

Das "Zukunft.Arbeit.Leben" Messekonzept sieht Infotage für angemeldete Schulklassen und einen öffentlichen Infotag für Eltern und SchülerInnen vor. Von 4. bis 7. November ist die Messe ausschließlich für angemeldete Schulklassen aus ganz Niederösterreich geöffnet.

Terminhinweis:

- Infotage für Schulen und Schulklassen: 4.11.2013 bis 7.11.2013, 8 bis 16.15 Uhr (nur für angemeldete Schulen und Schulkassen)

