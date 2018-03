ACUS fordert Trennbankensystem und Verbot der Spekulation

Dr. Matthias B. Lauer am ACUS-Bundeskongress als Bundesvorsitzender wiedergewählt

Melk (OTS/SK) - Unter dem Motto "Globale Verantwortung: Dem Kapitalismus in die Speichen greifen" findet dieses Wochenende der Bundeskongress der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie (ACUS) im Stift Melk statt. Bei der Generalversammlung wurde Dr. Matthias B. Lauer als Bundesvorsitzender der ACUS wiedergewählt. ****

"Gerade in Zeiten der anhaltenden Finanzkrise, der verschärften Sparpolitik im EU-Rahmen und der auf allen Ebenen größer werdenden Kluft zwischen Armen und Reichen ist eine strukturelle Kritik an der unsozialen Ökonomie notwendig", betont der wiedergewählte ACUS-Bundesvorsitzende Dr. Matthias B. Lauer. "Die Abhängigkeit der Politik von der Finanzwirtschaft muss beendet werden. Die ACUS fordert die Einführung eines authentischen Trennbankensystems und ein Verbot der Spekulation."

"Die Nationalratswahlen haben gezeigt, dass gerade junge Menschen nur zu gewinnen sind, wenn in der Politik mutige Forderungen gestellt und Konflikte mit den Mächtigen in der Wirtschaft eingegangen werden", schloss Lauer.

Der evangelische Theologe Dr. Balazs Nemeth stellte in seinem Referat die befreiende Botschaft des Christentums in den Mittelpunkt. In einer offenen, über die tagespolitischen Fragen hinausgehenden Diskussion wurden die grundsätzlichen Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung aufgeworfen.

Mit einem Referat von Mag.a Margit Appel (Katholische Sozialakademie) und einer Podiumsdiskussion mit Fr. Karl Helmreich (Stift Melk), Mag. Georg Kovarik (ÖGB), Dr. Leo Gabriel (Weltsozialforum) und Irmgard Schmidleithner (Frauenvorsitzende des ÖGB a.D.) wird am Sonntag der Bundeskongress abgeschlossen. (Schluss) eg

