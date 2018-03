Feierliche kirchliche Einmischung in politische Fragen

Wien (OTS) - "Es ist eine demokratiepolitische Zumutung, wenn der Vertreter einer vom Staat finanzierten Religionsgemeinschaft sich bei laufenden Koalitionsverhandlungen in politische Belange einmischt und den Versuch unternimmt, eine Umgestaltung der österreichischen Verfassung nach religiösen Vorstellungen zu bewirken". Mit diesen Worten weist die "Initiative Religion ist Privatsache" die vom ORF am Samstag (2.11.2013) ausgestrahlte politische Forderung Christoph Schönborns zurück, dem Sterbehilfeverbot Verfassungsrang zu verleihen. Für Initiative-Sprecher Eytan Reif sei es zudem "mehr als bedenklich", wenn "solch ein klarer Versuch, die Gesetzgebung maßgeblich zu beeinflussen, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfolgt, in dessen Leitgremien Vertreter der katholischen Kirche kraft Gesetz sitzen".

Die Forderung Schönborns stößt seitens der Initiative auch inhaltlich auf Kritik: "Es steht weder dem Staat noch irgendeiner Religionsgemeinschaft zu, sich in persönliche Entscheidungen über das eigene Leben sowie über den eigenen Tod einzumischen. Dass Schönborn ausgerechnet das Verbot der Sterbehilfe nun in die Verfassung aufgenommen wissen will veranschaulicht zudem, wie sehr er in seiner Intervention kirchlichen Agenden verpflichtet ist. Anders kann man sich nicht erklären, wieso seine Forderung nicht auch weit schwerwiegenderen Straftatbeständen wie Mord oder Kindesmissbrauch gilt". Schönborns im Rahmen der ORF-Ausstrahlung zusätzlich gestellte Forderung nach einer Ausweitung der staatlichen Finanzierung von Kirchensanierungen betrachtet Reif hingegen als "unverschämt" und als "Indiz dafür, dass eine grundlegende Diskussion über die Eigentumsverhältnisse von wichtigen Baudenkmälern in Österreich schon längst überfällig sei".

Rückfragen & Kontakt:

Initiative Religion ist Privatsache

Tel.: 0664-4614146

office @ religion-ist-privatsache.at