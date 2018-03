AK-Präsident Kalliauer: Kranke Menschen dürfen bei negativem Pensionsbescheid nicht durch das soziale Netz fallen!

Linz (OTS) - Kranke Menschen, deren Antrag auf Pension abgelehnt wird, dürfen nicht ohne jede finanzielle Absicherung dastehen, wenn sie einen negativen Pensionsbescheid bei Gericht einklagen. Das fordert die Arbeiterkammer Oberösterreich. "Für solche Fälle muss die Neuregelung des Pensionsvorschusses rasch repariert werden", so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Potenziell betroffen sind nicht nur kranke Arbeitslose, sondern auch kranke Menschen in einem aufrechten Arbeitsverhältnis.

Der Pensionsvorschuss ist unter anderem eine finanzielle Absicherung für Personen, die einen Antrag auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension gestellt haben und deren Anspruch auf Krankengeld erschöpft ist.

Wird der Pensionsantrag aber negativ beschieden, ist es mit dem Pensionsvorschuss vorbei. Wer dann von seinem Recht auf Einbringung einer Klage beim Arbeits- und Sozialgericht Gebrauch macht und gesundheitlich nicht in der Lage ist zu arbeiten, hat keinen Anspruch auf Pensionsvorschuss. Da auch der Krankengeldanspruch bereits erschöpft ist, verfügen diese Menschen über gar keine Absicherung und schlimmstenfalls auch über keinen Krankenversicherungsschutz.

Deshalb fordert die Arbeiterkammer ein "Sonderkrankengeld" bis zur rechtskräftigen Entscheidung, ob die beantragte Pension gewährt wird oder nicht. "Kranksein darf nicht in die Armutsfalle führen, daher müssen Betroffene so lange Krankengeld bekommen, bis das Klagsverfahren abgeschlossen ist", so Kalliauer.

Wie wichtig diese Forderung ist, zeigt auch die Statistik der AK. Zwischen 40 und 45 Prozent der mit Hilfe der AK durchgeführten Gerichtsverfahren zur Durchsetzung einer I-Pension sind erfolgreich. "Im Rechtsstaat Österreich muss es weiterhin möglich sein, negative Bescheide von einer unabhängigen Instanz überprüfen zu lassen, um zu gewährleisten, dass Betroffene zu ihrem Recht kommen," so AK-Präsident Kalliauer.

"Es sollte den Verantwortlichen jedenfalls klar sein, dass keiner eine Invaliditätspension beantragt, weil ihm das Arbeiten nicht mehr lustig ist. Über zwei Drittel der Betroffenen gehen nach einem langen Krankenstand oder aus der Arbeitslosigkeit in die Invaliditätspension", stellt Kalliauer fest. Er erwartet sich, dass das Problem mit dem Pensionsvorschuss bereits im Rahmen der Regierungsverhandlungen thematisiert wird.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Andrea Heimberger

Tel.: (0664) 82 37 988

mailto: andrea.heimberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at