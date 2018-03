Wien: Morgen startet neue Hauptanmeldezeit für städtische Kindergärten

Neues Video auf www.kindergaerten.wien.at informiert über Bildungsarbeit in den Kindergärten

Wien (OTS) - Am kommenden Montag, den 4. November, startet die Hauptanmeldezeit für die städtischen Kindergärten in Wien: So findet die Hauptanmeldung für das kommende Kindergartenjahr 2014/15 bereits im heurigen November und Dezember statt. Bisher konnte man sich jeweils zu Jahresbeginn für den kommenden Herbst anmelden.

"Diese Vorverlegung der Hauptanmeldung ermöglicht allen Eltern eine noch bessere Planbarkeit", betont Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. "So haben die jeweiligen Servicestellen jetzt noch mehr Zeit für Informations- und Beratungsgespräche. Darüber hinaus kann die Platzvergabe noch effizienter gestaltet werden, weil es zeitgerecht einen Überblick über den Platzbedarf gibt." Konkret läuft die Hauptanmeldezeit heuer von 4. November bis 31. Dezember, Infos dazu gibt es im Internet unter www.kindergaerten.wien.at - zu finden ist dort auch ein neues Video, das über die Bildungsarbeit und die Anmeldung in den Wiener Kindergärten informiert.

Durch die vorverlegte Anmeldung haben nun auch all jene, die keinen städtischen Betreuungsplatz erhalten, mehr Zeit und Auswahlmöglichkeiten bei der Suche nach einem Platz im privaten Bereich. "Die privaten Kindergärten sind wichtige Partner der Stadt und tragen zur Vielfalt des Angebots in Wien bei", betont Christian Oxonitsch. Insgesamt machen die privaten Plätze rund 60 Prozent aller Wiener Kindergartenplätze aus, durch die Förderungen der Stadt können viele von ihnen ebenso wie die Stadt beitragsfreie Plätze anbieten. Alle Infos zur Platzsuche im privaten Bereich gibt es bei der Kinderdrehscheibe: www.kinderdrehscheibe.at

