Bis zu 780.000 sahen das "Große Chance"-Halbfinale

40 Prozent Marktanteil bei 12- bis 29-Jährigen, die Finalisten des ORF-eins-Events stehen fest

Wien (OTS) - Dance Industry, Johannes Raupl, Trio Piller, Thomas David und Kaiser Franz Josef - diese fünf Acts gehen am Freitag, dem 8. November 2013, beim "Große Chance"-Finale ins Rennen um den Sieg und 100.000 Euro. Bis zu 780.000 wollten sich gestern, am Samstag, dem 2. November 2013, das Halbfinale nicht entgehen lassen. Die Auftritte der Talente verfolgten um 20.15 Uhr im Durchschnitt 645.000 Zuseherinnen und Zuseher (Marktanteil: 24 Prozent). Bei der Entscheidung waren es um 22.50 Uhr durchschnittlich 615.000 (Marktanteil: 32 Prozent). Einmal mehr war "Die große Chance" bei den jungen Seherinnen und Sehern ein regelrechter Publikumsmagnet. Bei den 12- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei 29 Prozent, bei den 12- bis 49-Jährigen waren es 28 Prozent. Bei der Entscheidung waren es sogar 40 bzw. 34 Prozent in diesen Zielgruppen. Mit 43 Prozent lag der Marktanteil bei den jungen Frauen (12 bis 29) bei der Entscheidung besonders hoch.

Dance Industry, Johannes Raupl, Trio Piller, Thomas David und Kaiser Franz Josef sind die "Große Chance"-Finalisten

Aus mehr als 1.000 Bewerber/innen in den Vorrunden, 150 Acts in den Castingshows und 20 in den Live-Shows hatten es zehn Talente bis ins Halbfinale des ORF-eins-Events geschafft - doch nur fünf von ihnen erhielten das Ticket für das große Finale am 8. November. Nach dem Publikumsvoting standen Dance Industry, Johannes Raupl, Trio Piller und Thomas David als Finalisten fest. Den fünften Platz, der mittels Speedvoting unter den Juryfavoriten vergeben wurde, sicherte sich schließlich noch die Band "Kaiser Franz Josef".

Johannes Raupl nach dem Finaleinzug: "Es ist unglaublich. Ich freue mich sehr. Nächste Woche werde ich mir wieder ein anderes Lied überlegen." Überwältigt war auch das Trio Piller: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir bei so einer guten Konkurrenz weiter im Finale sind. Es wird nächste Woche eine große Überraschung geben, was Österreich noch nie gesehen hat." Thomas David über seinen Aufstieg ins Finale: "Es geht mir jetzt sehr, sehr gut. Die letzten zehn Jahre haben sich ausgezahlt, und jetzt bekomme ich das Alles zurück." Groß war auch die Freude der Dance Industry: "Unser Ziel war das Finale, und es ist so geil, dass wir das geschafft haben. Wir haben so hart dafür gearbeitet und es hat sich ausgezahlt." Und auch die Band "Kaiser Franz Josef" hatten Grund zum Jubeln: "Wir freuen uns sehr, dass wir weiter sind und die Chance haben, noch mehr zu zeigen. Es ist schön, dass die Leute unsere Musik spüren. Wir wollen den Rock verbreiten."

Das große Finale am 8. November in ORF eins

Im Finale wird am 8. November unter den fünf besten Acts der dritten "Die große Chance"-Staffel der Gewinner von 100.000 Euro gekürt. Die Jury wird diesmal zwar jeden Auftritt kommentieren, in die Entscheidung aber nicht mehr aktiv eingreifen, denn diese trifft einzig und allein das Publikum mittels Televoting. Wer bei der Generalprobe im Studio dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at