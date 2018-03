ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von den "Barclays ATP World Tour Finals" in London

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 4. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den "Barclays ATP World Tour Finals" in London um 13.00 (Doppel Vorrunde), 15.00 (Einzel Vorrunde), 19.00 (Doppel Vorrunde) und 21.00 Uhr (Einzel Vorrunde) sowie die Höhepunkte vom "Formel 1 Grand Prix" von Indien um 11.15 Uhr und aus der 14. Runde der tipp3-Bundesliga um 17.00 Uhr.

Für die "Barclays ATP World Tour Finals" in London qualifizierten sich die besten acht Einzelspieler und die besten acht Doppel-Teams der Saison. Das Turnier ist mit mehr als sechs Millionen Dollar dotiert. Gespielt wird in zwei Gruppen zu je vier Spielern. In der Gruppenphase spielt jeder gegen jeden. Danach trifft im Halbfinale jeweils der Erste der einen auf den Zweiten der anderen Gruppe. Die beiden Sieger stehen im Finale. Die letzten Plätze für dieses Finale werden beim ATP-1000-Turnier in Paris vergeben.

Kommentator ist Andreas Du-Rieux. An seiner Seite als Kokommentator fungiert Stefan Koubek.

ORF SPORT + bringt in dieser Zusammenfassung die Höhepunkte von den Begegnungen der 14. Runde der tipp3-Bundesliga. Es treffen SK Rapid Wien - FC Admira Wacker Mödling, SV Josko Ried - FC Wacker Innsbruck, FC Red Bull Salzburg - SK Puntigamer Sturm Graz, RZ Pellets WAC - SV Scholz Grödig und SC Wiener Neustadt - FK Austria Wien aufeinander.

