TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Die Quadratur des Kreises", von Mario Zenhäusern, Ausgabe vom 3. November 2013

Offiziell geht es bei den Koalitionsverhandlungen um Inhalte. Inoffiziell darum, wer was in der neuen Regierung wird.

Innsbruck (OTS) - Bei der Auswahl ihrer Regierungsteams können Faymann und Spindelegger von einer freien Hand höchstens träumen.

Beinahe täglich treffen derzeit in Wien die Verhandlungsteams von SPÖ und ÖVP aufeinander. Sie wollen noch in diesem Jahr eine Koalitionsregierung auf die Beine stellen, die den Zusatz "neu" tatsächlich verdient. Das geht erstens über Inhalte und zweitens über Personen.

Inhaltliche Fragen sind es, die derzeit auf der Tagesordnung stehen. Offiziell. Inoffiziell aber geht es natürlich auch um Personen. Darum, wer was in der neuen Regierung wird. Diese Aufgabe scheint für den SPÖ-Chef um eine Spur leichter zu sein. Werner Faymann muss zwar den mächtigen Wiener Bürgermeister Michael Häupl und die eine oder andere Landespartei bei Laune halten, bei seinem Kernteam aber redet ihm niemand drein.

Anders bei der ÖVP. Hier versucht Michael Spindelegger, die Interessen der mächtigen Länder und der verschiedenen Partei-Organisationen mit jenen seines politischen Ziehvaters Erwin Pröll in Einklang zu bringen. Aus diesem kleinsten gemeinsamen Nenner muss er dann eine Regierungsmannschaft stricken. Diese Quadratur des Kreises hat schon viele Parteiobmänner überfordert, ja überfordern müssen: Wenn die Bedienung irgendwelcher Interessen und die Erfüllung irgendwelcher Aufträge aus St. Pölten wichtiger sind als die bestmögliche Besetzung von (Minister-)Posten, kann die Rechnung auf lange Sicht nicht aufgehen.

Es ist nachvollziehbar, dass - unabhängig von der Parteizugehörigkeit - eine möglichst freie Hand bei der Kandidatenauswahl für das Regierungsteam Energie spart. Energie, die in die inhaltlichen Auseinandersetzungen mit dem Koalitionspartner besser investiert wäre - so es denn tatsächlich eine große Koalition geben sollte. Aber von dieser freien Hand bei der Ministerkür können beide Parteichefs nur träumen.

