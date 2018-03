FP-Gudenus: Tschetschenen umgehend in ihre Heimat zurückschicken!

Erneut stellen die Wirtschaftsflüchtlinge aus der autonomen russischen Republik die größte Zahl der Asylwerber

Wien (OTS/fpd) - Von wegen politisch verfolgt! "Tschetschenen, die sich tatsächlich in ihrer unmittelbaren Heimat unwohl fühlen, haben die Möglichkeit, sich in jedem anderen Teil der riesigen russischen Föderation unbehelligt selbst eine neue Existenz aufzubauen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Das wollen sie aber vielfach nicht! Es zieht Tausende ins Ausland - und zwar als erste Anlaufstelle nach Polen und von dort aus in das österreichische Sozialsystem. Dabei verstoßen sie klar gegen das Dublin 2-Abkommen, das mutmaßlichen Flüchtlingen vorschreibt, im ersten sicheren Drittstaat um Asyl anzusuchen. Aber nein, sie suchen sich Österreich aus, weil es mittlerweile eines der letzten Länder ist, das noch Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Nordkaukasus als Asylwerber aufnimmt und ihnen sogar noch ein angenehmes und arbeitsfreies Leben auf Kosten der einheimischen Beschäftigten bietet.

"Die Hälfte der Tschetschenen, die nach Europa ausgewandert ist, lebt mittlerweile im kleinen Österreich", weiß Gudenus, "mit den Illegalen sind es insgesamt 42.000 und laut offizieller Statistik sind allein im September schon wieder 2.158 dazugekommen. Erneut sind sie unter den Neuankömmlingen die größte Gruppe! Es ist völlig unverantwortlich, dass unsere Bundesregierung trotz fehlender Verfolgungsgründe noch immer ungehemmt Tschetschenen aufnimmt. Dabei sind hunderte radikale Salafisten unter ihnen, die Österreich als Terror-Drehscheibe nutzen. Schluss mit diesem Wahnsinn! Ich forderte einen absoluten Stopp für Neuzuzug und die Ausweisung der tschetschenischen Asylwerber, die sich bereit im Land befinden. Die Österreicher haben es satt, dass es sich immer wieder diese eine bestimmte Gruppe von Ausländern völlig unbegründet in ihrem sozialen Netz bequem macht! Das ist außerdem menschenverachtend, weil die Tschetschenen jenen Menschen, die vielleicht tatsächlich verfolgt werden, den Platz wegnehmen." (Schluss)

