Karner: FP-Waldhäusl hat keine Ahnung von der Rechtslage

FP NÖ versucht von internen Grabenkämpfen rund um Rosenkranz & Co. abzulenken

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Der Herr Waldhäusl hat offensichtlich keine Ahnung von der Rechtslage. Denn laut ORF-Gesetz muss der Generaldirektor bei der Bestellung von Landesdirektoren eine Stellungnahme von den Landeshauptleuten einholen. Im Übrigen soll sich Waldhäusl bei seinem Parteiobmann Strache erkundigen, welche Exzesse die FPÖ in der Auseinandersetzung mit ORF-Redakteuren schon ausgetragen hat", kommentiert VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Mag. Gerhard Karner heutige Aussagen von FP-Waldhäusl.

"Mit seinen Ausritten will Waldhäusl aber nur von den internen Grabenkämpfen rund um Rosenkranz & Co. ablenken, nachdem der Kurs der Versager- und Chaospartie in Niederösterreich von den Wählerinnen und Wählern bei der Landtagswahl abgestraft wurde", so der Landesgeschäftsführer.

