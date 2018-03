Korun und Lunacek: "Ureigenstes Interesse der EU, Snowden zu schützen und anzuhören!"

Grüne fordern Initiative von EU-Staaten zum Schutz und für Asyl für Snowden.

Wien (OTS) - "Das jüngst unterbreitete Angebot von Edward Snowden an Deutschland, dabei zu helfen die NSA Spionagevorgänge in Deutschland aufzuklären und als Zeuge dazu auszusagen, zeigt deutlich, dass die Spionageaffären, die die Dokumente von Snowden aufgedeckt haben, noch lange nicht aufgearbeitet sind Umso mehr ist es im ureigensten Interesse der EU-Mitgliedsstaaten, welche so gut wie allesamt durch diverse Ausspäh-Aktivitäten der NSA betroffen sind, Snowden endlich zu uns in die EU zu holen, zu schützen und auch anzuhören", fordern EU-Abg. Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europäischen Parlament, und NAbg. Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der österreichischen Grünen, eine Initiative der EU-Staaten.

"Das ist auch eine Sache der Glaubwürdigkeit: Wollen wir EuropäerInnen nicht genau wissen, wie weit und wo wir auf eigenem Territorium ausgespäht wurden? Falls ja, brauchen wir Leute wie Edward Snowden, die genaues Wissen über diverse Vorgehensweisen und Dokumente haben. Nichts ist fairer, als jemanden wie ihn, der Kopf und Kragen riskiert hat, um diesen Skandal aufzudecken und die Menschenrechte anderer zu schützen, dann auch sicheres Geleit und Aufenthalt und Asyl in einem der EU-Staaten anzubieten. Tun wir EU-Staaten das nicht, outet sich die europaweite Empörung über die NSA-Spionageskandale als inhaltsleeres, kraftloses Getöse, auch gegenüber den USA. Und wir werden - zurecht - jede Glaubwürdigkeit bei Menschen- und Grundrechten, wie auch in unseren diversen EU-Initiativen zum Schutz von MenschenrechtsaktivistInnen- ein für allemal verspielen", mahnen Korun und Lunacek ein: "Snowden hat viel für uns riskiert, es ist Zeit, dass wir als EU zusammenstehen, um auch ihn zu schützen."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Bernd Pekari, Tel.: +43-67686665930

mailto: bernd.pekari @ gruene.at