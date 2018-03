"profil": Luster aus Österreich für Mekka

Niederösterreichisches Unternehmen: Großauftrag für neues Pilgerzentrum in Saudi-Arabien

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, liefert ein österreichisches Unternehmen im Rahmen eines Großauftrags 4700 Luster für das neue Pilgerzentrum von Mekka. Den Großauftrag aus Saudi-Arabien im Wert von über 100 Millionen Euro gewann im Vorjahr das niederösterreichische Unternehmen Consot/Lights of Vienna, das schon zuvor einige Leuchten für die alten Moscheen von Mekka und Medina geliefert hatte.

Die Luster in 26 verschiedenen Größen - die größten sind sieben Meter hoch, wiegen sieben Tonnen und kosten fast eine Million Euro -werden in Österreich gefertigt und vergoldet. Zulieferer kommen aus Italien und der Tschechischen Republik. Bis zur feierlichen Eröffnung des neuen Pilgerzentrums in Mekka im Sommer 2014 sollen alle Leuchten "Made in Austria" dort installiert sein.

