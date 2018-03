Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 2. November 2013. Von PETER NINDLER. "Hin- und nicht wegschauen"

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Das Aufarbeiten der Missbrauchsskandale in staatlichen und kirchlichen Heimen ist noch lange nicht vorbei. Körperliche und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist vor allem kein Thema der Vergangenheit.

In Erziehungsheimen und Internaten wurden Leben zerstört. Erzieher, Geistliche und Pädagogen haben die Obsorge für Kinder und Jugendliche missbraucht. Gewalt, Ausbeutung und sexueller Missbrauch fügten jenen, die aufgrund von Schicksalsschlägen, ihrer Sozialisierung, schwieriger Verhältnisse im Elternhaus oder persönlicher Schwächen ohnehin schon am Rand der Gesellschaft lebten, unermessliches körperliches und seelisches Leid zu. Von den 1960er- bis in die frühen 1990er-Jahren wurde eines der dunkelsten Kapitel in der öffentlichen und privaten Kinder- und Jugendbetreuung geschrieben. In all den Jahren hörten die Verantwortlichen in Kirche und Politik bewusst nicht hin. Man schaute weg, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Der Dominoeffekt des Öffentlichwerdens vor drei Jahren wirkte jedoch wie ein Tsunami, deshalb ist das Aufarbeiten noch lange nicht abgeschlossen. Denn es gibt nicht den Fall, sondern Tausende Leidensgeschichten. Staat und Kirche mussten zudem erst lernen, wie sie mit Opfern und Tätern umgehen. Die Schadenersatzklage in Höhe von 900.000 Euro, die eine heute 70-Jährige gegen das Land Tirol angestrengt hat, ist Teil davon. Vielleicht wird am Ende des Gerichtsprozesses die Entschädigung von Missbrauchsopfern in Heimen eine ganz andere finanzielle Dimension erreichen. Dem müssen sich die heute Verantwortlichen dann ausnahmslos stellen. Für das seelische Leid gibt es nämlich kaum eine Wiedergutmachung.

Dass Täter ein Gesicht bekommen haben, ihnen Verdienstorden aberkannt wurden und wohl noch werden, Einrichtungen wie das Aufbauwerk der Jugend ihre Vergangenheit aufarbeiten oder das Land die (Zwangs-)Arbeit in den Tiroler Erziehungsheimen erforscht, ist ein notwendiges Hinschauen wider das Wegschauen in den vergangenen Jahrzehnten. Und es sensibilisiert, weil Gewalt und sexueller Missbrauch keine Themen der Vergangenheit und auch nicht nur von institutionellen Einrichtungen sind.

Körperliche und psychische Gewalt nehmen vor allem in den Familien zu, betroffen davon sind vor allem Frauen und Kinder. Gewaltprävention, die Professionalisierung in der Ausbildung von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen oder die Schulsozialarbeit sind deshalb wichtige Eckpfeiler, um vorzubeugen.

Auch das sind die Lehren aus einem Missbrauchsskandal, an dem unsere Gesellschaft noch lange leiden wird.

