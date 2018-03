itelligence USA übernimmt US-Technologieberater Aster Group

Bielefeld/Cincinnati (ots) - Strategische Übernahme des etablierten nordamerikanischen Marktführers für SAP® Business Planning and Consolidation (BPC) Aster Group durch itelligence Inc.

itelligence Inc. (itelligence USA) hat heute die 100%ige Übernahme der Aster Group, eines der erfolgreichsten Beratungsunternehmen im Bereich Business-Technology, Schwerpunkt Enterprise Performance Management (EPM)- und Business-Intelligence-Lösungen, bekannt gegeben. Die Aster Group mit Hauptsitz in Concord, North Carolina, ist ein führender Anbieter von SAP® Business Planning and Consolidation (BPC)-Anwendungen in Nordamerika und ist einer der erfahrensten Lösungsanbieter mit Schwerpunkt EPM im SAP-Umfeld.

"Die Aster Group hat sich einen Namen gemacht und verzeichnet hohe Zuwachsraten, vor allem aufgrund ihres Erfolgs bei der Implementierung von SAP BPC-Anwendungen für unterschiedliche Branchen", so Steve Niesman, Präsident und CEO von itelligence Nordamerika. "Durch die gezielte Übernahme von Aster wird itelligence in der Lage sein, seine Marktposition im SAP EPM-Bereich auszubauen. Darüber hinaus werden sich mehr Cross-Selling-Chancen ergeben, die uns hohes Wachstum versprechen."

Norbert Rotter, Finanzvorstand itelligence AG, ergänzt: "Mit dieser strategischen Übernahme bauen wir unser Geschäft in den USA weiter aus und erhöhen unsere Marktpräsenz sowohl regional als auch global, insbesondere in den besonders wachstumsstarken SAP-Bereichen. Durch die Übernahme der Aster Group mit ihrer umfangreichen BPC-Erfahrung wird das gesamte SAP-Leistungsportfolio und Angebot von itelligence für CFOs, CIOs und alle Kunden umfassend erweitert, und zwar durch wesentlich erhöhte Geschäftstransparenz, von der integrierten Planung bis hin zur Ausführung und konsolidierten Berichterstattung."

itelligence bietet durch seine globale Aufstellung und länderspezifische Lokalisierung SAP-Komplettlösungen, einschließlich BPC, in fünf Regionen und in 22 Ländern an. Das umfassende Angebotsspektrum von itelligence beinhaltet BPC-Cloud-Pakete einschließlich Software, Wartung, Implementierung, Hosting und Application Management Service.

"Die Unternehmenskulturen von itelligence und Aster sind beide kunden- und lösungsorientiert", unterstreicht Rick Cobb, Präsident und CEO der Aster Group. "Indem wir Mitglied der itelligence-Gruppe werden, ergänzen wir unsere erfahrenen EPM-Spezialisten und sind in der Lage, eine End-to-End-Komplettlösung im Bereich SAP BPC anzubieten."

Mit den BPC-Rapid-Deployment-Lösungen - zu festen Konditionen und Preisen - bietet itelligence mittelständischen Unternehmen bereits vorkonfigurierte Anwendungen, aber gleichzeitig in den Projekten für große Unternehmen eine deutliche Kosten- und Risikoreduzierung. Die Aster Group hat ein "SAP capital planning BPC-Starter-Kit" entwickelt und bereits vor kurzem ein "BPC-Starter-Kit" für die Öl- und Gasindustrie angekündigt. Weitere BPC-Starter-Kits für andere Schlüsselindustrien sind geplant.

"Die Übernahme der Aster Group versetzt uns in die Lage, durch einen integrierten Ansatz aus GRC, Predictive Analytics, Cloud, Mobilität und sonstigen kritischen Lösungen unsere End-to-End-Fähigkeiten zu erweitern und mit den CFOs in Kontakt zu treten", sagt Mark Mueller, Chief Innovation Officer, itelligence Nordamerika. "CIOs und CFOs können zu Partnern werden, die ihre Organisationen bei ihren SAP-Transaktionen und Analysesystemen unterstützen."

Die Übernahme der Aster Group Inc. durch itelligence tritt am 1. November 2013 in Kraft.

Die Transaktion wurde in den USA von Don Holbrook, CHILDS Advisory Partners, begleitet.

Über die Aster Group

Die Aster Group ist ein führender Anbieter im Bereich Enterprise Performance Management und ein langjähriger Verkaufs- und Beratungspartner für SAP Business Planning & Consolidation (BPC). Die Aster Group unterstützt über 300 Kunden und hat mehr als 500 Anwendungen in den USA und Kanada entwickelt. Aufgrund ihrer fachlichen Erfahrung, ihres Produkt-Know-how und Best-Practices ermöglicht es die Aster Group ihren Kunden, den Business Value ihrer Lösung zu maximieren. Die Dienstleistungen der Aster Group umfassen:

Leistungen zur Implementierung von SAP BPC (NetWeaver und Microsoft SQL), Upgrades, Helpdesk, Fernadministration, Online- und Vor-Ort-Schulungen, Check-Prüfungen, technische Beratung und End-to-End-Business-Intelligence.

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 3.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in 22 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und der Schweiz realisiert itelligence für über 5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Outsourcing & Services -erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro. itelligence ist "Top Consultant" 2013/14.

