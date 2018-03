LRS hält drei User-Group-Meetings in Europa ab

(PRN) - -- Im November; Stockholm, London und Paris

Cheltenham, England (ots/PRNewswire) - Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) wird im November drei geplante User-Group-Meetings in Europa abhalten. Die erste, die LRS Nordic User Group, ist für den 12. November in Stockholm, Schweden, angesetzt, gefolgt von der LRS UK User Group am 14. November in London, GB und schließlich der LRS France User Group am 19. November in Paris, Frankreich.

"Auf den eintägigen User-Group-Meetings werden wir Neuigkeiten zur LRS-Produktentwicklung und spezifische Produkt-Updates für Mainframe-Produkte und Produkte für offene Systeme bieten", sagte James Masters, LRS VP EMEA. "Die User-Group-Meetings stellen für uns ein Forum dar, auf dem wir unmittelbar mit unseren Kunden interagieren können, ebenso wie eine Gelegenheit, sie mit den neuesten Informationen zu aktuellen Produkten sowie darüber zu versorgen, woran wir mit Blick auf die Zukunft arbeiten."

LRS-Kunden können sich für jede der geplanten User Groups online auf der LRS-Website unter http://www.lrs.com/EOM/News/Events.aspx

registrieren.

