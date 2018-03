Höbart: Beharrliche Aufklärungsarbeit der FPÖ Schwechat brachte Fazekas zu Fall

FPÖ Niederösterreich gratuliert der freiheitlichen Gemeinderatsfraktion um StR Halmut Jakl und Obmann Hans Ertl

St. Pölten (OTS) - "Es ist geschafft! SPÖ-Bürgermeister und Nationalrat a.D. Hannes Fazekas nimmt - längst überfällig - den Hut und sagt Adieu! Die beharrliche Aufklärungsarbeit der Gemeinderatsfraktion der FPÖ Schwechat rund um Stadtparteiobmann Hans Ertl und Stadtrat Helmut Jakl hat letztendlich zum Ziel geführt und diese regelrechte Seuchenperiode der Stadtgemeinde Schwechat beendet!", freut sich der geschäftsführende Landesparteiobmann der FPÖ NÖ, NAbg. Ing. Christian Höbart.

"Fazekas hat es während knapp zwei Perioden geschafft, eine der ertragsreichsten Gemeinden in der gesamten Republik finanziell regelrecht an die Wand zu fahren. Eine grandiose Leistung, gewürzt mit unzähligen Skandalen, unfassbarer Freunderl- und Misswirtschaft und strafrechtlich relevanten Vorkommnissen. Schwechat muss nun unter dieser schweren Last rasch gesunden, die FPÖ Schwechat - im Bedarfsfall unterstützt durch die Landesorganisation der FPÖ NÖ -wird diesen Weg der Erneuerung konsequent unterstützen und auch zukünftig der konstruktive und positive Stachel im Fleisch der Rathaussozialisten in Schwechat sein", so Höbart abschließend.

