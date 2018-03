FP-Hübner: Österreichische Regierung muss endlich auf den US-Überwachungswahnsinn reagieren

Wien weiterhin Drehscheibe der Spionage - SWIFT-Abkommen bis auf weiteres einfrieren

Wien (OTS) - "Aufgrund der Parlamentswahlen in Österreich und der Bundesrepublik war es um den Bespitzelungswahn der USA und den in Moskau untergetauchten Aufdecker Edward Snowden ruhig geworden. Nun sind sowohl in Wien als auch Berlin 'große Koalitionen' in Vorbereitung und das Thema NSA ist wieder auf die Titelseiten gerückt, nachdem bekannt wurde, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel seit Jahren auf Schritt und Tritt von ihren 'lieben Freunden' überwacht wird. Mein persönliches Mitleid mit Angela Merkel hält sich in Grenzen. Sie hat die starke Anbindung der Bundesrepublik an die USA auf die Spitze getrieben und in den vergangenen Monaten die Aktivitäten der US-Geheimdienste heruntergespielt. Ein Skandal bleibt ihre Bespitzelung dennoch allemal", analysiert NAbg. Dr. Johannes Hübner, außenpolitischer Sprecher der FPÖ.

"Nachdem dieser Tage bekannt wurde, dass die USA ein dichtes Überwachungsnetz über ganz Europa gelegt haben und in ihren Botschaften hochausgerüstete Horchposten betreiben, müssen wir nun erfahren, dass die Daten der Internet-Giganten 'Google' und 'Yahoo' ebenso von Obamas Schnüfflern abgeschöpft werden. Der digitale US-Imperialismus kennt offensichtlich keine Grenzen und müssen wir davon ausgehen, dass uns lediglich die Spitze des Eisberges bekannt ist. Für die USA ist anscheinend jeder ein potentieller Feind; was George Orwell einst prophezeite und Erich Mielke sich immer gewünscht hatte - der gläserne Mensch, frei von Intimität und Privatheit - ist offensichtlich bittere Realität geworden", so Hübner.

"Die USA verstecken sich hinter dem Kampf gegen den Terror. Die Chefs der US-Geheimen gehen nun in die Offensive und behaupten, die anderen - auch die eigenen NATO-Partner - sammelten großflächig Daten - auch über die USA. Doch wer, der alle Sinne beisammen hat, wird ernsthaft glauben, von Angela Merkel, Francois Hollande oder der Schweiz ginge eine Bedrohung für den Weltfrieden aus oder arbeiteten diese gar mit islamistischen Terroristen zusammen!?", fragt Hübner.

"Den Vereinigten Staaten geht es schlichtweg um Herrschaft, um die Einsicht- sowie Einflussnahme auf alle politischen Entscheidungen, die weltweit gefällt werden. Und einen ganz wesentlichen weiteren Aspekt, der in den bisherigen Debatten kaum angesprochen wurde: die Wirtschaftsspionage! Die USA werden aus Europa Wissen über technische Neuerungen absaugen, die für unsere Volkswirtschaften jährlich Schäden in Milliarden-Höhe ausmachen", ist Hübner überzeugt.

"Bundeskanzler Werner Faymann und Außenminister Spindelegger üben sich - wie üblich - in Schweigen und feilschen hinter den kakanischen Gemäuern, wer in der kommenden 'großen' Koalition Minister werden darf. Dabei wissen wir seit geraumer Zeit, dass auch hierzulande Obamas Spitzel eifrig schnüffeln. Oder sind die Herren Faymann und Spindelegger gar der irrigen Annahme, ihre Mobiltelefone wären für NSA und CIA tabu!? Wien war während des Kalten Krieges die Spionagedrehscheibe und ist es auch nach 1989 geblieben; auch ob der hier ansässigen internationalen Organisationen. Das Mindeste, was unsere Bundesregierung gegenwärtig tun müsste, wäre eine sofortige Aussetzung des SWIFT-Abkommens sowie den Abbruch der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den USA zu verlangen. Die FPÖ wird sich dieses Themas in der neuen Gesetzgebungsperiode intensiv annehmen; sei es mit parlamentarischen Anfragen, sei es mit Sondersitzungen des Nationalrates, sei es mit dem Drängen auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses", kündigt Johannes Hübner an.

