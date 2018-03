Faymann: "Solidarität und soziale Gerechtigkeit entziehen Rechtsextremismus den Nährboden"

Bundeskanzler Faymann beim Gedenkmarsch an die Opfer des Nationalsozialismus

Wien (OTS/SK) - Beim heurigen Gedenkmarsch an die Opfer des Austro-und Nazifaschismus unter dem Motto "niemals vergessen", veranstaltet vom Bund sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, besuchte Bundeskanzler Werner Faymann, gemeinsam unter anderem mit dem Präsidenten des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Erich Foglar, und dem Bundesvorsitzenden der österreichischen Gewerkschaftsjugend Sascha Ernszt heute, Freitag, die Gedenkstätten der Opfer. Der Marsch zog vorbei an den Gräbern von Rosa Jochmann, Bruno Kreisky und Anton Benya, weiter zum Mahnmal der Stadt Wien und zum Mahnmal der Opfer für die NS-Justiz. Der Gedenkmarsch endete mit Kranzniederlegungen im Ehrenhain für die Februar- und Spanienkämpfer. Bundeskanzler Faymann betonte in seiner Rede die Wichtigkeit von sozialer Gerechtigkeit und Fairness, um solche Verbrechen in Zukunft zu verhindern. ****

Bundeskanzler Werner Faymann hielt seine Rede vor der im März neu errichteten Gedenkstätte für die Opfer der NS-Justiz: "Es ist reichlich spät, aber dennoch nicht zu spät, um mit dieser Gedenkstätte neuerlich zum Ausdruck zu bringen, dass jenen die für Freiheit und Demokratie und gegen den Faschismus aufgetreten sind, ein besonderes Andenken zu gewähren ist. Menschen, die im Widerstand gegen Faschismus auftreten, sollen in unserer Erinnerung einen wesentlichen Platz einnehmen."

"Ich bin davon überzeugt, dass Massenarbeitslosigkeit und wirtschaftlich verheerende Situationen, wie wir sie in einigen Ländern Europas vorfinden, einen Nährboden für Verzweiflung darstellen. Das macht es einigen leicht, Feindbilder daraus abzuleiten. Oft stellen diese Feindbilder die Schwächsten der Gesellschaft dar, die wahrlich nicht Ursache der Zustände sind. Sich dem entgegenzusetzen und soziale Bedingungen zu schaffen, die die Ablehnung und Enttäuschung über Demokratie gar nicht erst aufkommen lassen - das ist eine der wichtigsten europäischen Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft", betonte Faymann und warnte: "Junge Leute, die keine Perspektive haben und ein halbes Leben lang enttäuscht sind, sind allzu leicht mit Feindbildern rechtsextremer Gruppierungen aufzuhetzen. Wir müssen, um das zu verhindern, die Solidarität wieder in den Mittelpunkt stellen. Denn der Heimatbegriff, den wir meinen, bedeutet, dass jeder Mensch gleich viel wert sein soll."

ÖGB-Präsident Erich Foglar sieht in den Gedenken an die Opfer eine "immer währenden Verpflichtung, um jene zu ehren, die ihr Leben im Kampf gegen Faschismus, Terror und totalitäre Auswüchse gelassen haben und unsere Rechte erkämpft haben". Der Bundesvorsitzende der ÖGJ, Sascha Ernszt, will dem Rechtsextremismus "durch Bildung und Aufklärung den Nährboden entziehen. Wir brauchen mehr soziale Sicherheit, dann sind Jugendliche weniger anfällig für Rassismus". (Schluss) dm/ah

