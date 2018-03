Vatikan versendet weltweite Umfrage zu Familienthemen

Österreichische Bischofskonferenz bestätigt Eingang - Fragebogen dient Vorbereitung der Sonderbischofssynode im Oktober 2014

Vatikan-Wien, 01.11.13 (KAP) Als Vorbereitung auf die nächste Bischofssynode hat der Vatikan einen Fragekatalog zu Familienthemen an alle nationalen Bischofskonferenzen geschickt. Der Präsident des päpstlichen Rates für die Familie, Kurienerzbischof Vincenzo Paglia, hatte die Versendung des Fragebogens bereits Ende Oktober gegenüber der italienischen Zeitung "Avvenire" angekündigt. In dem Fragebogen würden die Bischöfe aufgefordert, die verschiedenen Situationen der Familien mit ihren Problemen und Schwierigkeiten detailliert zu schildern, so Paglia.

Papst Franziskus hatte Anfang Oktober im Zuge der Beratungen mit der Kardinal-Kommission ("C8") die Einberufung einer Sondersynode vom 5. bis 19. Oktober 2014 entschieden. Die Synode wird unter dem Titel "Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Rahmen der Evangelisierung" zusammentreten. In Rahmen der Synode soll auch über das Thema der wiederverheirateten Geschiedenen gesprochen werden, teilte P. Federico Lombardi bei einer Pressekonferenz mit. Im Jahr 2015 soll eine größere ordentliche Bischofssynode das Thema vertiefen.

Der Generalsekretär der Österreichischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, bestätigte auf "Kathpress"-Anfrage am Freitag den Eingang des Fragebogens. Zugleich unterstrich Schipka, dass es sich dabei um einen normalen Vorgang zur Vorbereitung von Bischofssynoden handle. Die Österreichische Bischofskonferenz werde sich laut Schipka mit dem Fragebogen im Rahmen ihrer Herbstvollversammlung auseinandersetzen.

Die Herbstvollversammlung findet heuer vom 4. bis 7. November in der Salzburger Benediktinerabtei Michaelbeuern statt. Hauptthemen der Beratungen werden laut Schipka die Einführung des neuen "Gotteslob" am 1. Dezember sowie die Vorbereitung des Ad-limina-Besuchs der österreichischen Bischöfe in Rom, der von 27. bis 31. Jänner 2014 stattfindet, sein.

(ende) hkl/pwu/

nnnn