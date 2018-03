15. Journalistinnenkongress (JoKo 2013) zum Schwerpunkt: Digitalisierung - Herausforderung und Chance

Wien (OTS) - Zum 15. Mal jährt sich heuer das österreichische Branchen-Event für Medienfrauen aus Journalismus, PR und Wissenschaft: der Journalistinnenkongress. Am 5. November treffen einander wieder Österreichs Top-Medienfrauen zum angeregten Talk über Herausforderungen in der Medienbranche, u.a. mit Gästen aus Deutschland, der Schweiz und den USA zum Themen-Schwerpunkt "Digitalisierung - Herausforderung und Chance". Veranstaltungsort ist das Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz 4 im Zentrum Wiens. Ganztägige Veranstaltung (Beginn: 9:30 Uhr, Ende: 20:00 Uhr).

In diesem Jahr präsentiert sich das Branchen-Event für Medienfrauen in etwas verändertem Design. Bewährtes wurde belassen, Neues hinzugefügt. Ein hochkarätiger Beirat hat wesentlich zur Ideenfindung und Gestaltung beigetragen. Ein anspruchsvolles Programm erwartet das Kongress-Publikum, ganz im Zeichen der sich wandelnden digitalen Medienwelt, mit hochaktuellen, praxisbezogenen Themen, Top-ReferentInnen und internationalen Gästen.

Im Fokus steht ein Thema, an dem keine Medienfrau mehr vorbei kommt: Digitalisierung im Medienbereich. Mit einem Feuerwerk an Inputs starten die beiden Panels am Vormittag: Julia Juster (Donau-Universität Krems) präsentiert die Kongress-Studie "Journalistinnen & Social Media", Tina Kulow (Corp. Comm. Facebook Deutschland, Österreich, Schweiz) spricht über die Herausforderungen und Chancen digitaler Kommunikation aus ihrer Sicht und Sabine Heimbach (Stv. Regierungssprecherin der Deutschen Bundesregierung)über den Einfluss digitaler Medien auf Politikgestaltung.

Am Nachmittag werden die TeilnehmerInnen zu Mitarbeit, Mitdenken und Mitdiskutieren in einen der vier parallelen Workshops eingeladen. "Write, Sell, Pimp your fee" (Leitung Rubina Möhring), "We do Youtube - Die Zukunft des Fernsehens" (Leitung Daniela Kraus), "Copy & Paste - aber richtig" (Leitung Katharine Sarikakis) oder "Social Media Communication - what4?" (Leitung Elisabeth Pechmann)stehen am Programm.

Ab 16:00 Uhr gibt es Living News mit "Role Models im Gespräch":

Prominente Medienfrauen - Uschi Fellner, Alexandra Föderl-Schmid, Euke Frank, Nina Haas, Michaela Huber, Esther Mitterstieler, Martina Salomon, Karin Strobl und Brigitte Wolf - stellen sich an runden Tischen zwei Mal dreißig Minuten jeweils einer Jungjournalistin und dem Publikum zum Interview.

Ein weiteres Highlight erwartet die BesucherInnen mit der Verleihung der MedienLÖWIN 2013 und der Auszeichnung einer arrivierten Journalistin mit der LÖWIN für das Lebenswerk im Abend-Panel - mutige Berichterstattung und stilsicheres Können vor den Vorhang! "Digital Detox" und rockigen Ausklang gibt es zum Abschluss des Kongresstages.

Der Journalistinnenkongress findet mit freundlicher Unterstützung des Hauptsponsors OMV statt.

Anmeldungen unter: www.medienfrauen.net oder Direkt-Bezug des Tickets am 5.11. am Kongressort

15. Journalistinnenkongress



Das Branchen-Event für Österreichs Medienfrauen aus Journalismus, PR

und Wissenschaft



Datum: 5.11.2013, 09:30 - 20:00 Uhr



Ort:

Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien



Url: www.medienfrauen.net



Rückfragen & Kontakt:

Mag.Petra Sodtke

mrk diversity management gmbh

A-1010 Wien,

Werdertorgasse 17/4

Phone +43-1-922-52-60

Email: petra.sodtke @ mrkdiversity.at

Web: www.mrkdiversity.at