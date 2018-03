FP-Mahdalik kritisiert Erhöhung der Verkehrsstrafen in Wien

Autofahrer-Bashing geht munter weiter

Wien (OTS) - "Die Straf- und Abschlepporgie beim Kürbisfest am Himmel war also kein Zufall sondern ein Vorbote der der empfindlichen Erhöhung der Verkehrsstrafen in Wien", sagt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Familien beim Sonntagsausflug auszusackeln ist unanständig und Ergebnis der rot-grünen Hetze gegen die Autofahrer.

Nach dem Hinaufschnalzen der Kurzparktarife, Parkstrafen und der massiven Ausweitung des Parkpickerls wird das fröhliche Autofahrer-Bashing mit der Verkehrsstrafenerhöhung prolongiert. "Ungeschoren kommen weiter die grünen Rad-Rowdys davon, die grundsätzlich bei Rot über die Ampel fahren und mangels Identifizierbarkeit durch ein Nummerntaferl nicht belangt werden", kritisiert Mahdalik. (Schluss)otni

