Arbeiterkammer unterstützt Lehrlingsforderung nach mehr Zeit für Ausbildung in Gastronomieberufen

Linz (OTS) - Einerseits liegt die Berufsschulzeit in Gastronomieberufen deutlich unter jener in anderen dreijährigen Lehrberufen, andererseits werden die 1080 Unterrichtseinheiten in Lehrgänge von nur acht Wochen gepresst. Die wöchentlich bis zu 45 Unterrichtseinheiten in den Pflichtgegenständen führen zu einer enormen Belastung der Auszubildenden und sind ein Grund für den hohen Drop-Out. Jetzt verlangen die betroffenen Berufsschüler/-innen mit einer Petition eine grundlegende Verbesserung der Lage. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer hat diese Petition unterschrieben: "Ich fordere die Tourismusvertreter auf, endlich einer Modernisierung der Ausbildung zuzustimmen!"

Die Berufsschulzeit für die Gastronomieberufe beträgt derzeit 1080 Unterrichtseinheiten, in anderen dreijährigen Lehrberufen sind 1260 Unterrichtseinheiten üblich. Bisher verhindert die Arbeitgebervertretung der Gastronomie eine Ausweitung. Die Lehrlinge sollen offensichtlich den Betrieben möglichst viel zur Verfügung stehen - zu Lasten ihrer Ausbildung in der Schule. Aus demselben Grund werden die 1080 Unterrichtseinheiten in Lehrgängen von acht Wochen abgewickelt. Durch die Fünf-Tage-Woche ergeben sich bis zu zehn Unterrichtseinheiten am Tag, hinzu kommen noch eineinhalb Lernstunden am Abend.

Schluss mit der Überbelastung

Im Interesse der Zukunftschancen junger Fachkräfte muss auch bei diesen Berufen genügend Zeit für schulische Ausbildung vorhanden sein. Die derzeitige Überbelastung muss beseitigt werden. Daher soll die Zahl der Unterrichtseinheiten in den Gastronomieberufen an die anderer dreijähriger Lehrberufe angepasst und auf Zehn-Wochen-Lehrgänge verteilt werden.

Eine attraktive Ausbildung sichert einerseits die Chancen der Jugendlichen und führt andererseits dazu, dass auch die Betriebe - in Zeiten steigender Anforderungen an die Gastronomie - auf die gute und umfassende schulische Qualifikation der Fachkräfte vertrauen können.

Problem schon lange bekannt

Die extrem hohe Stundenbelastung in den Gastronomieberufen ist schon lange bekannt, Lösungen werden seit Jahren von den Arbeitgebern verweigert. Die AKOÖ hat heftig protestiert, als 2008 die 45 Wochenstunden, aufgeteilt auf sechs Tage, in eine Fünf-Tage Woche gequetscht wurden. Schon damals hat die AK die Verkürzung der Wochenstunden und stattdessen die Verlängerung der Dauer eines Lehrgangs und eine zeitgemäße Ausbildung gefordert. Die Arbeitgeber blockierten eine Lösung im Sinne einer qualitätsvollen Ausbildung und der Landesschulrat akzeptierte die pädagogisch nicht vertretbare Stundenbelastung.

Drop-Out wirksam bekämpfen

"Der hohe Drop-Out in den Tourismusberufen zeigt, dass grundlegende Systemverbesserungen unumgänglich sind", unterstützt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer die Schülerinitiative für mehr Ausbildungszeit in den Gastronomieberufen. "Da die Petition der betroffenen Lehrlinge für die Verbesserung ihrer Ausbildungssituation auch von Wirtschaftskammer Dr. Christoph Leitl unterschrieben wurde, sollte einer raschen Umsetzung nichts im Wege stehen", sagt der AK-Präsident.

