NÖVOG: Monatsrückblick Oktober 2013

29.10.2013: NÖVOG Malwettbewerb - Kleine Künstler gewinnen tolle Preise

"Für ihre Zeichnungen bekommen die Schüler Preise wie eine Fahrt mit den Wieselbahnen der NÖVOG oder ein NÖM-Frühstück für die ganze Klasse", so Verkehrslandesrat Karl Wilfing. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88874

28.10.2013: Letzte Fahrt der legendären E-Lok der Reihe 1099 im Planverkehr

Am 27. Oktober ging mit der letzten Planverkehrsfahrt der E-Lok 1099.14 eine Ära zu Ende. "Die Mariazellerbahn erhält mit der Himmelstreppe ein neues, modernes Gesicht", so Verkehrslandesrat Karl Wilfing. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88873

25.10.2013: Waldviertelbahn - Gleichenfeier für das Betriebszentrum Gmünd

8,5 Millionen Euro werden in den Gebäudekomplex aus Bahnhof, Werkstätte, Remise und Kundenzentrum investiert. Die Inbetriebnahme ist mit Saisonstart 2014 geplant, am 10. Mai 2014 steigt ein Bahnhofsfest. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88868

18.10.2013: Betriebszentrum Laubenbachmühle auch als Veranstaltungsort attraktiv

"Die Vielseitigkeit des Betriebszentrums Laubenbachmühle ist beeindruckend", bestätigte Verkehrslandesrat Karl Wilfing. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88867

17.10.2013: Mariazellerbahn: Die siebente Himmelstreppe ist da!

Am 17. Oktober 2013 ist die siebente Himmelstreppe am Bahnhof Ober-Grafendorf angekommen. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88866

15.10.2013: Sanierte Drehscheibe wieder funktionstüchtig

40.000 Euro sind in die Sanierung der Drehscheibe geflossen, die als Wendemöglichkeit für diverse Arbeitsmaschinen wie Pflüge, Schneefräsen oder Baumaschinen dienen wird. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88859

14.10.2013: Mariazellerbahn Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen

Am 28. Oktober 2013 tritt der neue Fahrplan in Kraft und bringt eine deutliche Angebotsverbesserung. Der Betrieb auf der Mariazellerbahn wird nun weitestgehend mit der Himmelstreppe abgewickelt. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88858

08.10.2013: Hofstettner Bahnhof wird an Gemeinde verkauft

Etwa 4.000m2 Bahngrund und das Bahnhofsgebäude in Hofstetten wurden an die Gemeinde verkauft. Diese arbeitet mit der Tourismusschule St. Pölten an einem Projekt, um den Bahnhof neu zu beleben. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88855

08.10.2013: Mariazellerbahn Sonderverkehr zum Dirndlkirtag Zug um Zug ein Erfolg

"Der dichte Takt ermöglichte es den Besuchern, rasch zum Dirndlkirtag zu gelangen. 1.500 Fahrgäste haben dieses Angebot genutzt", so Verkehrslandesrat Karl Wilfing. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88537

04.10.2013: NÖVOG Immobilien werden erfolgreich verwertet

Im Weinviertel, im Mostviertel und in der Wachau wechseln Immobilien der NÖVOG den Besitzer. Insgesamt 57.000 m2 ehemaliger Bahngrund werden einer neuen, sinnvollen Nachnutzung zugeführt. www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88854

