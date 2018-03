Sehen Sie sich Madcons Ansichtskarte aus Norwegen an

Oslo (ots/PRNewswire) - Das norwegische Pop-Duo Madcon schloss sich für die Premiere seines neuen Musikvideos "All I Do" in dieser Woche mit dem norwegischen Tourismusverband Visitnorway zusammen.

Madcons neuestes Musikvideo, das in Bremanger in Norwegen gedreht wurde, wird seine Weltpremiere auf Visitnorway.com feiern.

Das norwegische Duo Madcon zählt zu Norwegens bekanntesten Musikern und erlangte Ruhm mit mehreren grossen Hits sowie dem Lied "Glow", das als Hintergrundmusik zum Flashmob-Tanz bei der Eurovision 2010 gespielt wurde.

Nun feiert "All I Do", das neueste Musikvideo des Duos, seine Weltpremiere bei Visitnorway. Das in Bremanger in Fjord Norge



gefilmte Video zeigt einige der atemberaubenden Ausblicke und Sehenswürdigkeiten, die diese Region zu bieten hat [https://edit.visitnorway.com/en/Where-to-go/Fjord-Norway/FjordKysten/What-to-do-along-FjordKysten/Attractions-along-FjordKysten/?id=2628] . Visitnorway hofft nun, dass das kristallklare blaue Meer, die wunderschönen Fjorde, die steil aufragenden Berge in Verbindung mit dem tollen Rhythmus und einem norwegischen Märchen mehr Besucher nach Norwegen locken werden.

- "Bremanger und Fjord Norge sehen im neuen Musikvideo überwältigend aus", sagt Per-Arne Tuftin, Direktor für Tourismus bei Innovation Norway. Er hofft, dass das neue Video dazu beitragen wird, Norwegen als Fremdenverkehrsziel bekannter zu machen.

- "Dies ist eine Ansichtskarte von Madcon aus Norwegen", sagen Tshawe und Yosef von Madcon über den Videogruss aus Norwegen.

- "Es ist eine einzigartige Gelegenheit für uns, Norwegen als Reiseziel zu fördern", sagt Per-Arne Tuftin. "Madcon ist auf der ganzen Welt bekannt, und wir hoffen, dass Norwegen als die inspirierende Kulisse in diesem Musikvideo die Musikfans und Norwegen-Enthusiasten auf der ganzen Welt ansprechen wird."

Bremanger

Bremanger ist eine kleine Gemeinde in Fjord Norge mit rund 4000 Einwohnern, gelegen zwischen dem offenen Meer im Westen und den Fjorden von Norwegen im Osten und Süden.

Das Gebiet von Bremanger befindet sich dort, wo die Berge und das Meer zum Teil auf dramatische Weise aufeinandertreffen. Dies gilt in allererster Linie für Hornel, das höchste Meereskliff Europas.

In dem

Musikvideo kann man einen Menschen sehen, der in einem Wingsuit vom Gipfel des Bergs Hornelen springt. Die Wanderung zu diesem 860 Meter hohen Punkt dauert etwa vier Stunden pro Strecke. Wem das ein wenig zu anstrengend erscheint, hat viele andere Wandermöglichkeiten. In der gesamten Region gibt es unzählige Wanderwege.

Die Felszeichnungen von Vingen wurden 1912 entdeckt und stellen mit etwa 2000 einzelnen Petroglyphen Norwegens zweitgrösstes Areal mit Felszeichnungen dar. Diese bis zu 7000 Jahre alten Zeichnungen zeigen Hirsche, andere Tiere, abstrakte geometrische Muster und sogar einige menschliche Figuren.

Das Musikvideo

Das Musikvideo "All I Do" von Madcon wurde von Svein Arild Vatsø unter der Regie von Bjørn Myreze produziert. Es wurde durch Beiträge aus der Gemeinde Bremanger und von lokalen Unternehmen finanziert.

