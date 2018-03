Honeywell zeigt auf 25. jährlicher Kundenveranstaltung Innovationen für industrielle Steuerungen, Sicherheit und Schutz

(PRN) - -- Innovationen für Kooperation, Cyber-Sicherheit sind Hauptthemen des Symposiums der Honeywell Users Group in Europa, Nahost und Afrika

Nizza, Frankreich (ots/PRNewswire) - Honeywell

wird ihre neuesten Techniken

und Lösungen für industrielle Hersteller, inklusive eines erweiterten Angebots für die Öl- und Gasindustrie, auf der 25. jährlichen Konferenz der Honeywell User Group (HUG) am 4.-7. November in Nizza, Frankreich vorstellen.

Nahezu 1000 Nutzer von Honeywell-Technik - unter anderem Vertreter führender Öl- und Gasraffinerien, Chemiefirmen, Zellstoff- und Papierhersteller und Metall- und Bergbauunternehmen - werden an dem Symposium für den EMEA-Raum (Europa, Nahost, Afrika) von 2013 teilnehmen, das von Honeywell Process Solutions (HPS) veranstaltet wird.

"Industrielle Hersteller stehen heute vor einer Reihe von Herausforderungen - darunter die sich verändernde Energielandschaft, unsichere globale Märkte und Änderungen bei Umweltvorschriften - die eine Optimierung ihrer Effizienz und Produktivität unabdingbar machen", sagte Darius Adamczyk, Präsident von HPS. "Honeywell bietet seit langer Zeit Lösungen für sicherere Arbeitsplätze, schnelleres Anlaufen, höhere Produktivität, verbesserte Zuverlässigkeit und mehr Cyber-Sicherheit an. Die Veranstaltungen der Honeywell User Group bieten unseren Kunden Gelegenheit zur Diskussion über diese Herausforderungen und uns die Chance zur fortlaufenden Optimierung unseres Angebots mit Lösungen für die sich verändernden Anforderungen."

Auf der HUG 2013 werden die Teilnehmer Techniken erleben wie die Experion® Collaboration Station von Honeywell, ein großes interaktives Display mit Video- und Telekommunikationsfähigkeiten für den globalen Austausch von Experten. Damit wird es möglich, betriebliche Ereignisse zu analysieren und Problemen schneller zu begegnen. Andere Techniken in den Bereichen Cybersicherheit, Software für Alarm- und Betriebsmanagement und Fernüberwachung werden auf einer Reihe von Sitzungen und Runden Tischen unter Leitung von Honeywell oder Kunden vorgestellt. Die Teilnehmer werden außerdem Details zu neuen Dienstleistungen hören, die helfen sollen, Produktionsziele zu erreichen, indem Investitionen in Automatisierung und die Systemleistung optimiert werden.

"Das Sammeln von Daten ist wichtig, aber noch wichtiger ist die Fähigkeit, gesammelte Daten zu analysieren und entsprechend zu handeln. Honeywell wird mehrere Techniken vorführen, die dabei helfen können, einschließlich unserer neuen Kooperationsstation, die in der Industrie viel Aufmerksamkeit erzeugt hat", sagte Jason Urso, Technik-Vizepräsident bei HPS. "Auch wenn neue Technik immer wichtig ist, gibt es einen wachsenden Bedarf an Diensten wie Beratung, Datenvisualisierung und -analyse und Mittel zur Kooperation."

Zusätzlich zu technischen Seminaren und Diskussionen können die Teilnehmer den Demonstrationsraum besichtigen, wo viele der neuesten und bald herauskommenden Technologien von Honeywell zu sehen sein werden, darunter:

-- Automatisierung für Upstream-Öl und Gas: Das neue Experion SCADA [https://www.honeywellprocess.com/en-US/explore/products/control-monitoring-and-safety-systems/scada-systems/Pages/experion-scada.aspx] vereinfacht radikal die Konfiguration Tausender Anlagenteile und bietet betriebliche Effizienz mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle. Der Benutzer kann die Plattform einfach "aus der Box" konfigurieren, anstatt sie von Grund auf neu aufzubauen. Die neue Remote-Terminaleinheit RTU2020 [https://www.honeywellprocess.com/en-US/explore/products/control-monitoring-and-safety-systems/scada-systems/Pages/rtu2020.aspx] von Honeywell verbessert die Produktivität der verstreuten Anlagenteile eines Standorts durch effizientere Fernüberwachung, Diagnostik und Anlagenverwaltung. Sie bietet eine einzigartige Kombination von Vorteilen wie geringer Energieverbrauch, effiziente Verdrahtung und eingebauter HART-E/A mit integriertem Feldgerät-Manager. Durch Integration mit Experion SCADA kann visuell angezeigt werden, was das Bedienungspersonal für die einfache Verwaltung von Pipelines und Upstream-Anlagen für Öl und Gas wissen muss. -- Messung und Ablesung von Erdgas: Honeywell wird drei neue Produkte für Erdgasversorger enthüllen. Der Durchsatz-Rechner ERZ 2000-NG [http://www.rmg.com/en/rmg-products/metering/electronic-corrector-systems/flow-computer-series-erz-20000.html] dient zur eichfähigen Messung des Gasdurchsatzes, Korrektur des gemessenen Volumens, Berechnung des Energieverbrauchs und Auslesung aller Daten über standardisierte Protokolle. Der Elektronische Volumenkorrigierer EC600 ist für die Volumenkonvertierung am Gasaustrittspunkt zertifiziert und kann als einzelnes System oder in der Bündelung mit einem Gaszähler für zusätzliche Durchsatzkontrolle eingesetzt werden. Der Gaschromatograph PGC 9303 [http://www.rmg.com/en/rmg-products/metering/transducers-and-transmitters/prozess-gaschromatograph-pgc-9300.html] ist der erste Chromatograph, der die Messung der Erdgasqualität plus Wasserstoff und Sauerstoff in einem Gerät bietet, sodass Messungen in den Bereichen erneuerbare Energie, Biogas und Strom-zu-Gas möglich sind. Dieses neue Gerät ist von der physikalisch-technischen Bundesanstalt in Deutschland zugelassen. -- Feldtransmitter: Der industrielle Temperaturtransmitter SmartLine [https://www.honeywellprocess.com/en-US/online_campaigns/smartline-pressure-transmitters/Pages/home.html] von Honeywell verbessert die Anlagenleistung und Arbeitsproduktivität in schwierigen Umgebungen und ist zugleich der erste modulare und der zuverlässigste Transmitter der Branche. Der SmartLine-Transmitter erleichtert die Unterstützung von Feldgeräten und fördert die Anlagenzuverlässigkeit mit seinen speziellen Funktionen zur Effizienzverbesserung, wie z.B. einer grafischen Anzeige für Prozessdaten in grafischen Formaten und Übermittlung von Meldungen aus dem Steuerungsraum. -- Terminal-Betrieb: Der Terminal Manager R620 von Honeywell Enraf ist eine webbasierte Lösung zur Durchführung, Überwachung und Steuerung der Distribution in Massengut-Terminals. Er verbessert Sicherheit und Schutz, sogt für Einhaltung der Vorschriften, senkt Kosten, verbessert die Inventarverwaltung und beschleunigt die Integration "vom Tank zum Zentralbüro".

Für weitere Informationen über diese und andere Techniken und Dienstleistungen, die auf dem EMEA-Symposium der Honeywell Users Group vorgestellt werden sollen, besuchen Sie bitte www.honeywellusersgroup.com.

Honeywell (www.honeywell.com) ist ein Fortune 100-Unternehmen und diversifizierter Anbieter von Technik und Produkten, der seine Kunden weltweit mit Luftfahrtprodukten und -dienstleistungen, Steuertechnik für Gebäude, Wohnungen und Industrie, Turboladern und Hochleistungswerkstoffen versorgt. Honeywell ist in Morris Township, N.J., ansässig, und Honeywell-Aktien werden an den Börsen von New York, London und Chicago gehandelt. Weitere Neuigkeiten und Informationen zu Honeywell finden Sie unter www.honeywellnow.com. Honeywell Process Solutions ist Teil von Honeywells Automatisierungs-und Steuerungsgruppe, einem global führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die Effizienz und Rentabilität erhöhen, die Einhaltung von Vorschriften unterstützen und für sichere und komfortable Umgebungen in Wohnungen, Gebäuden und der Industrie sorgen. Weitere Information zu Process Solutions erhalten Sie unter www.honeywellprocess.com.

Experion® ist eine eingetragene Marke von Honeywell International.

