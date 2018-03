Partnerschaft zwischen Billetnet von Ticketmaster International und Roskilde Festival

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Billetnet Dänemark von Ticketmaster International, dem führenden globalen Ticketinganbieter, freut sich den Abschluss einer neuen Partnerschaft mit dem Roskilde Festival, dem größten Kultur- und Musikfestival Nordeuropas, bekanntgeben zu können.

Das Festival, das seit 1971 Teil des Liveveranstaltungskalenders Dänemarks ist, zieht heute einen internationalen Besucherkreis an und ist für Fans rund um den Globus ein beliebtes Ziel. Dank der Partnerschaft mit Billetnet kann das Festival seine internationale Reichweite auf ganz Europa und das Großbritannien ausweiten.

Das Festival ergänzt das umfassende Festivalportfolio von Ticketmaster International, das u. a. das Way Out West (Schweden), T in The Park (Schottland), Stereosonic (Australien) und Lowlands (Niederlande) u. v. m. sowie internationale Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele 2012 in London und die Commonwealth-Spiele 2014 in Glasgow umfasst.

Im Hinblick auf die Partnerschaft erklärte der Geschäftsführer von Billetnet Jakob Lund: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wollen das Roskilde Festival im internationalen Rahmen auf eine neue Stufe heben. Als Teil von Ticketmaster International sind wir in der Lage, lokalen Veranstaltern Zugang zu unserem großen Netzwerk und verschiedenen Plattformen zu bieten, um die Fans zu erreichen."

"Die Partnerschaft mit Billetnet bietet uns die Gelegenheit, unsere Markenpräsenz auszubauen und unsere Marketing- und PR-Chancen zu maximieren. Wir sind der Überzeugung, dass wir dank einer solchen Partnerschaft ein noch größeres internationales Publikum aus Festivalbegeisterten erreichen können, die für unsere Identität und unser Profil sehr wichtig sind", ergänzte der CEO des Roskilde Festivals Henrik Rasmussen.

Die Bekanntgabe der Partnerschaft fand vor dem Vorverkauf für das Roskilde Festival 2014 statt, der am 31. Oktober 2013 um 10:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit) beginnt. Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: roskilde-festival.dk.

Informationen zu Ticketmaster International

Ticketmaster ist das international führende Ticketing- und Marketingunternehmen, dessen Angebot in 19 Ländern verfügbar ist. Das Unternehmen arbeitet mit über 10.000 Kunden in verschiedenen Veranstaltungskategorien zusammen und macht Liveunterhaltung für Verbraucher rund um den Globus greifbar. Ticketmaster.com ist der international führende Ticketinganbieter und eine der weltweit fünf größten E-Commerce-Portale mit monatlich knapp 27 Mio. Besuchern. Die Verkaufskategorien umfassen die Bereiche Musik, Sport, Theater und Kunst sowie Familien- und Sonderveranstaltungen.

Ticketmaster investiert kontinuierlich in bedeutendem Umfang in seine internationalen E-Commerce- und Zugriffskontrolllösungen, was sowohl Veranstaltern als auch Verbrauchern zugute kommt. Das Unternehmen möchte die Digitalisierung von Liveunterhaltungstickets ausbauen, was auch die Übertragung von Tickets direkt vom Mobiltelefon und auf das Mobiltelefon umfasst.

Ticketmaster nimmt in der Branche im Hinblick auf die Innovation und Entwicklung von Ticketinglösungen für Kunden durch zahlreiche Maßnahmen eine Führungsrolle ein, darunter Vorverkäufe; Fanclubmitgliedschaften im Gruppenangebot; VIP- und Hospitality-Pakete; Upselling beim Merchandising und Platinum-Tickets, um den "Marktwert" von Tickets vollständig ausschöpfen zu können. Ticketmaster ist ein Unternehmen von Live Nation Entertainment.

Informationen zu Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Liveunterhaltung und umfasst vier Marktführer: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Artist Nation Management und Live Nation Media/Sponsorship. Weiterführende Informationen erhalten Sie hier:

www.livenation.com/investors.

Informationen zu Roskilde Festival Das Roskilde Festival in Dänemark ist das größte Kultur- und Musikfestival Nordeuropas. Knapp 130.000 Teilnehmer und rund 170 Bühnenacts machen das Roskilde Festival zu einem einzigartigen Treffpunkt für Musik- und Kunstliebhaber aus aller Welt.

Das Roskilde Festival ist eine gemeinnützige Organisation. Die Gewinne aus dem Festival werden direkt für kulturelle und humanitäre Zwecke gespendet. 32.000 Freiwillige tragen zur einzigartigen Atmosphäre, dem als "orange feeling" bezeichneten Roskilde-Gefühl, bei. Das Roskilde Festival findet seit 1971 statt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: roskilde-festival.dk.

