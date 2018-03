BATS Chi-X begrüßt erste Kunden bei neuem Trade Reporting Service

(PRN) - - Bereits am ersten Tag des Vollbetriebs melden fünf Unternehmen mit "BXTR"

London (ots/PRNewswire) - BATS Chi-X Europe, die europaweite Recognised Investment Exchange, beginnt Kunden in "BXTR" aufzunehmen, eine Suite von Meldediensten für den börslichen und außerbörslichen Handel. Seit der Einführung zu Beginn des Monats und mit der Verfügbarkeit sämtlicher Funktionen konnte der europaweite BXTR Trade Reporting Service nennenswerte Marktanteile gewinnen.

Mark Hemsley, CEO von BATS Chi-X Europe, erklärte: "Die bisherige Teilnahme an BXTR ist äußerst ermutigend und zeigt, dass Kunden die Vorteile unseres umfassenden, europaweiten Meldedienstes klar erkennen. Wir sind für die Unterstützung dankbar, die wir von den ersten Teilnehmern erhalten, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Branche bei der Verbesserung und Konsolidierung der Anforderungen an die Berichterstattung für die gesamte europäische Handelsgemeinschaft."

BATS Chi-X Europe freut sich bestätigen zu können, dass die nachstehenden Unternehmen den BXTR Service nutzen werden:

-- Citigroup -- Credit Suisse -- JPMorgan -- Morgan Stanley -- UBS

BXTR bietet der europaweiten Handelsgemeinschaft eine umfassende Lösung für die Meldung von Transaktionen mit der Option, außerbörsliche Transaktionen zentral zu verrechnen und multilateral auszugleichen. Marktteilnehmer haben Zugriff auf über 10.000 meldepflichtige Wertpapiere und börsengehandelte Fonds. Zusätzliche Informationen über BXTR erhalten Sie unter www.batstrading.co.uk/trs.



Alle über BXTR gemeldeten Marktdaten werden in die bestehenden Marktdaten-Feeds von BATS Chi-X Europe aufgenommen und steigern damit den Wert der Marktdaten erheblich. BATS Chi-X Europe hat angekündigt, dass sich die Preise der Markdaten im Jahr 2014 gegenüber 2013 nicht erhöhen werden. Angaben über die Preise von BXTR finden Sie auf www.batstrading.co.uk/support/.

Auf die Handelsberichte von BXTR kann über Bloomberg und Thomson Reuters zugegriffen werden. Die Informationen finden Sie unter BXTR auf Bloomberg und BXTR auf Thomson Reuters. [htt p://cdn.batstrading.com/resources/participant_resources/BATSEuro_BXTR -Reuters.pdf]

BATS Chi-X Europe unterstützt das Market Model Typology (MMT) Projekt,

eine Industriearbeitsgruppe,

die sich der Erarbeitung einer praktikablen und gemeinsamen Lösung für harmonisierte Normen bei nachbörslichen Equity-Daten widmet.

Unternehmen, die an weiteren Informationen über BXTR interessiert sind, werden gebeten, sich per E-Mail an SalesEurope @ bats.com zu wenden.

Über BATS Global Markets, Inc. BATS Global Markets, Inc. (BATS) ist ein führender Betreiber von Wertpapiermärkten in den USA und Europa. In den USA betreibt BATS zwei Börsen, die BATS BZX Exchange und die BYX Exchange, sowie BATS Options, einen US-Markt für Aktienoptionen, und den BATS 1000 Index, einen innovativen Marktindex für US-Aktien. Die BATS BZX Exchange ist ein Handelsplatz für Primärkotierungen börsengehandelter Produkte, zu dem 20 börsengehandelte Fonds zählen. In Europa ermöglicht BATS Chi-X Europe, eine sogenannte Recognised Investment Exchange, die in UK der Kontrolle der Financial Conduct Authority (FCA) unterliegt, und nach Marktanteil und Handelsvolumen die größte paneuropäische Wertpapierbörse ist, den Handel mit mehr als 3.000 Aktienin 25 verschiedenen Indizes und an 15 großen europäischen Märkten und dient als Listingplatz für börsengehandelte Produkte. Das Unternehmen hat seine Firmenzentrale in der Nähe von Kansas City, Mo., und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie auf www.bats.com.

Web site: http://www.bats.com/ http://www.batstrading.co.uk/

