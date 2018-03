Mit der Einführung von AVEVA E3D Insight setzt AVEVA seine

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Initiative "The Future of Plant Design"fort

Neue Technologie wird das Viewing und Freigeben von 3D-Modellen durch Entscheidungsträger revolutionieren

AVEVA hat heute die Einführung von AVEVA E3D Insight bekannt gegeben. Diese Windows 8.1 App ermöglicht es Entscheidungsträgern in der Kraftwerks-, Prozessanlagen- und Bergbauindustrie, mit AVEVA Everything3D (AVEVA E3D) erstellte Designs auf einem mobilen Tablet-Gerät zu betrachten und freizugeben. AVEVA E3D Insight wurde in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt, und beweist erneut AVEVAs ständiges Commitment gegenüber seinen Kunden und den sich ändernden technischen Anforderungen. Mit AVEVA E3D Insight ist es möglich, Planungen zu überprüfen, zu kommentieren und freizugeben - zu jeder Zeit und an jedem Ort.

AVEVA E3D Insight strafft die Prozesse der Design-Prüfung und -Freigabe und unterstützt damit Lean Business-Verfahren. Die Projekteffizienz wird optimiert, denn autorisierte Anwender haben direkten Zugriff auf das AVEVE E3D Design-Modell, unabhängig von Ort und Zeit. "Wir sind von der Partnerschaft mit Microsoft begeistert und unterstützen ihre Strategie 'Devices and Services'. Die neuen Touchscreen-Geräte unter Windows 8.1 stellen spannende Möglichkeiten für unsere Kunden zur Verfügung." sagt Dave Wheeldon, Chief Technology Officer und Head of Engineering Design & Systems, AVEVA.

"AVEVA E3D Insight ermöglicht es unseren Kunden, ihre Geschäftsabläufe zu verbessern und in Projekten effektiver zusammen zu arbeiten. Darüber hinaus können Verzögerungen im Entscheidungsprozess aufgrund der Abwesenheit von Entscheidungsträgern vermieden werden. Kurz gesagt, es werden ihnen Werkzeuge an die Hand gegeben, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Ob es sich um die Prüfung des Projektfortschritts handelt oder spezifische Designfragen zu diskutieren sind, die neue Windows 8.1 App von AVEVA stellt den direkten Echtzeit-Zugriff auf AVEVA E3D-Informationen weltweit zur Verfügung."

Mit AVEVA E3D Insight können Anwender von unterwegs folgende Aufgaben erledigen:

Visualisieren - Der Anwender kann sich das AVEVA E3D-Modell und die assoziierten Informationen schnell und einfach ansehen.

Prüfen - Der Anwender kann das Modell inspizieren, manipulieren und ausmessen, um es auf potentiell kritische Fragestellungen wie beispielsweise Kollisionen, Zugänglichkeit und Nichteinhalten von Design-Standards zu prüfen.

Kommentieren - Der Anwender kann sich direkt mit dem Projektteam in Verbindung setzen und in der AVEVA E3D-Datenbank selbst ein fortlaufendes Protokoll seiner Feedbacks hinterlassen. Kommentare müssen nicht mehr zugeordnet werden und wichtige Entscheidungen werden aufgezeichnet.

Freigeben - Autorisierte Anwender können den Modellstatus auf kundendefinierte Genehmigungsstufen setzen.

Über AVEVA

AVEVA ist ein führender Anbieter von Engineering & Design- sowie Informations-Management-Lösungen für den Anlagen- und Kraftwerksbau sowie die Schiffbauindustrie. Seit mehr als 45 Jahren liefert AVEVA weltweit geschäftsrelevante Software-Lösungen für Anlagenplaner, Anlagenbetreiber und Schiffbauer. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aveva.com/ednotes

Copyright 2013 AVEVA Solutions Limited. Alle Rechte vorbehalten. AVEVA Solutions Limited gehört der AVEVA Group plc. AVEVA, die AVEVA-Logos und AVEVA-Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der AVEVA Group plc oder ihrer Tochtergesellschaften in Grossbritannien und Nordirland oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

