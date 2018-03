"Sport am Sonntag" mit "Alles Fußball" zur 14. Runde und Bennie Raich live im Studio

Am 3. November um 18.30 Uhr bzw. 19.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert "Sport am Sonntag" am 3. November 2013 zunächst um 18.30 Uhr in ORF eins mit "Alles Fußball" und um 19.15 Uhr u. a. mit Bennie Raich als Live-Gast.

"Alles Fußball"

Erfolgstrainer Roger Schmidt live zu Gast; dazu die Highlights der 14. Runde. Außerdem: ÖFB-Samsung-Cup - Die Viertelfinal-Auslosung live

"Sport am Sonntag"

Ski-Star Benjamin Raich live im Studio

In seiner 17. Weltcupsaison will der Altmeister noch einmal zurück an die Spitze. Sein großes Ziel: eine Olympia-Medaille.

Handball: Mission Europameisterschaft

Im Jänner will Österreich bei der Handball EM keine Außenseiterrolle spielen. Das Kernstück des Teams: die Top-Legionäre in Deutschland.

Formel 1: Vettel auf Rekordjagd

Weltmeister Sebastian Vettel will beim Wüsten-Grand-Prix in Abu Dhabi den nächsten Schritt Richtung Rekordsaison machen.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

