Metaller-KV: Lohn- und Gehaltsabschluss Nichteisen-Metallindustrie

Einkommen der rund 6.500 Beschäftigten steigen zwischen 3,2 und 2,5 Prozent

Wien (OTS/ÖGB) - Die Verhandlungen der Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp über einen einheitlichen Kollektivvertrag Metallindustrie wurden am 31. Oktober mit der zweiten Runde in der Nichteisen(NE)-Metallindustrie fortgesetzt. Die Gewerkschaften konnten mit dem Fachverband nach rund vier Stunden harter aber konstruktiver Verhandlungen einen Abschluss für die rund 6.500 Beschäftigten erzielen. "Das ist nun der zweite Abschluss in der Metallindustrie und entspricht den Lohn- und Gehaltsabschlüssen in der Maschinen- und Metallwarenindustrie", sagen Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Proyer (GPA-djp).++++

Die IST- und kollektivvertraglichen Mindestlöhne und -gehälter steigen demnach um 3,2 bis 2,5 Prozent. Die Lehrlingsentschädigungen um 2,85 Prozent, die Aufwandsentschädigung und Zulagen um 2,1 Prozent.

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die Metallindustrie werden am Montag, den 4. November, vormittags mit dem Fachverband Fahrzeugindustrie und nachmittags mit den Gas- und Wärmeunternehmungen fortgesetzt.

