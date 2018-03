Info-Veranstaltung in der Landwirtschaftlichen Fachschule Sooß

Schwarz: Jugendliche beim verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien unterstützen

St. Pölten (OTS/NLK) - "Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, denn sie bieten den Jugendlichen vielfältige Entwicklungschancen und Lernchancen. Die Heranwachsenden informieren und vernetzen sich im Internet und kommunizieren mit den Neuen Medien mit ihren Freunden und Verwandten", betonte Bildungs-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz kürzlich bei einer Veranstaltung zum Thema "Chancen und Risiken der digitalen Medien" an der Fachschule Sooß. "Durch das aktive Teilnehmen an unserer Mediengesellschaft erlernen die Jugendlichen zusätzlich zum Lesen, Rechnen und Schreiben eine neue Kulturtechnik, die heute zur Bewältigung von vielen Alltagssituationen und Berufssituationen notwendig ist. Neben den Chancen lauern aber auch Gefahren im Internet. Daher müssen Kinder und Jugendliche einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien lernen. Dabei übernehmen Eltern und Lehrpersonen eine bedeutende Begleitfunktion", so die Landesrätin.

Michael Guzei, Diplomierter Sozialarbeiter der Fachstelle für Suchtprävention NÖ, referierte über "Handy, Facebook & Co - Chancen und Risiken der neuen Medien". "Unser Alltag hat sich durch das Internet in den letzten Jahren dramatisch verändert. Eine neue Form des sozialen Zusammenlebens und der zwischenmenschlichen Kontakte haben sich ins Internet verlagert", sagte Guzei.

Kinder und Jugendliche sind oft leicht beeinflussbare Mediennutzer, daher muss auf die Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen gepocht werden. Jugendschutzverstöße müssen aufgespürt und wirksam begegnet werden. Außerdem ist sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche nicht ungewollt mit problematischen Inhalten in Kontakt kommen. Der Selbstschutz von Heranwachsenden muss gestärkt werden, denn Verbote und Beschränkungen haben ihre Grenzen.

Direktorin Ing. Rosina Neuhold war über den großen Publikumsandrang von Schülern und Eltern begeistert. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch der neue Film über die Schule vorgeführt, der unter Leitung von Fachlehrerin Ing. Maria Wieder erstellt wurde. Auch das Schultheater gestaltete einen Beitrag.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Marion Gabler-Söllner, Telefon 02742/9005-12655, e-mail marion.gabler-soellner @ noel.gv.at, bzw. Landwirtschaftliche Fachschulen unter 0664/73 51 36 49, Mag. Jürgen Mück, e-mail juergen.mueck @ aon.at, www.lako.at.

