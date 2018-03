RK-Terminvorschau vom 4. bis 22. NOVEMBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 4. bis 22. NOVEMBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 4. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, 1. Stock, Sitzungssaal) 09.30 Uhr, Fototermin "24/7-Rückgabeautomaten Hauptbücherei" mit StR Oxonitsch (Hauptbücherei, 7., Urban-Loritz-Platz 2A) 09.30 Uhr, Medientermin: Gallup und Stadt Wien präsentieren "Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage unter Wiens Radlerinnen und Radler" mit Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Wien und Georg Wiederhofer, GF Gallup Institut (Radlager Colesseo, 4., Operngasse 28) 18.00 Uhr, Ausstellungseröffnung "Wien 2025 - Im Dialog Stadt entwickeln" mit Bgm. Häupl und Vbgmin. Vassilakou (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) DIENSTAG, 5. NOVEMBER: 10.30 Uhr, Pressebesichtigung "A Good Day - Eine Installation Andrew M. Mezvinsky", 18.30 Uhr, Eröffnung der Ausstellung (Museum Judenplatz, 1., Judenplatz 8, um Anmeldung unter pr @ stalzerundpartner.com wird gebeten, www.stalzerundpartner.com) 18.00 Uhr, Eröffnung Kunst-Installation "making (off)" durch BV Scheed (22., Ostbahnbegleitstraße, bei U2-Station "Aspern Nord") 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Lesung aus den Akten des Volksgerichtes 1945 bis 1955", Lesung: Elisabeth Orth (Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 8, Festsaal, www.archiv.wien.at) 18.30 Uhr, BürgerInnenversammlung § 104c WStV - Penzing zum Thema: "Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Keißlergasse/Bergmillergasse" (Goethe-Gymnasium, 14., Astgasse 3, Festsaal) 19.00 Uhr, WIENPOP Lesung + Musik "Fünf Jahrzehnte Musikgeschichte erzählt von 130 Protagonisten" (Lesesaal der Wienbibliothek, Rathaus, Stiege 6, 1. Stock, www.wienbibliothek.at) MITTWOCH, 6. NOVEMBER: 10.00 Uhr, Eröffnung des neuen Standorts der Universität Wien, Begrüßung: Rektor Heinz W. Engl und Georg Winckler, Rektor 1999-2011, Eröffnung durch BM Töchterle, Erwin Hameseder, Obmann Raiffeisenholding NÖ-Wien, BV Malyar, Oliver Fabel, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Harald Rindler, Dekan der Fakultät für Mathematik sowie das Vorsitzteam der ÖH (9., Oskar-Morgenstern-Platz 1) 10.00 Uhr, Mediengespräch "Erster PatientInnensicherheitstag im Krankenhaus Hietzing" mit StRin Wehsely (Rathaus, Steinsaal I) 14.30 Uhr, Fototermin im neu sanierten Kindergarten Jungstraße mit BV Hora (2., Jungstraße 1) 16.00 Uhr, Eröffnung "Lesofantenfest" mit StR Oxonitsch (Hauptbücherei, 7., Urban-Loritz-Platz 2A) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Der Existentialismus des Albert Camus - Kritik aus einer fernen und fremden Welt?", Lesung: Martin Ploderer (Institut Francais, Clam Gallas, Salon Rouge, 8., Währinger Straße 30, http://institut-francais.at/vienne) DONNERSTAG, 7. NOVEMBER: 10.30 Uhr, "100 Jahre Mannerschnitte, 115 Jahre Manner AG" und Eröffnung des neuen Bürogebäudes mit StR Oxonitsch (17., Geblergasse 117) 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Habsburgermonarchie - vom vielsprachigen Staatswesen zum dissonanten Erinnerungsort?", Impulsreferat: Peter Haslinger (Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 8, Festsaal, http://www.univie.ac.at/Geschichtsforschung/ veranstaltungen/jahrestag-2013) MONTAG, 11. NOVEMBER: 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Finanzmarktpolitik oder Politik der Finanzmärkte? - Europa im Spannungsfeld zwischen Rettungspaketen und dem Drang nach einer neuen Ordnung", Vortrag: Stefan Pichler (WU Exekutive Academy Wirtschaftsuniversität Wien, 2., Welthandelsplatz 1, Gebäude EA (Foyer), www.wu.ac.at) DIENSTAG, 12. NOVEMBER: 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Claudia Erdheim - Betty, Ida und die Gräfin - Die Geschichte einer Freundschaft" (Lesesaal der Wienbibliothek, Rathaus, Stiege 6, 1. Stock) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Zum 95. Jahrestag der Republikgründung - Österreichische Identität in der zweiten Republik: Entwicklungen, Ereignisse, Perspektiven". Im Gespräch: Bundespräsident Fischer, Hubert Christian Ehalt (ORF-RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal, Anmeldungen: Tel. 501 70 377, Kartenabholung eine halbe Stunde vor Beginn im Kartenbüro, Eingang ORF-Shop) MITTWOCH, 13. NOVEMBER: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Metamorphosen des Antisemitismus", Vortrag: Peter Pulzer (Rathaus, 1., Felderstraße 1, Festsaal) DONNERSTAG, 14. NOVEMBER: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ulrich Seidl durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) SAMSTAG, 16. NOVEMBER: 17.30 Uhr, Feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaumes aus der Steiermark und Eröffnung des Wiener Adventzaubers durch Bgm. Häupl (Rathausplatz) MONTAG, 18. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Voranschlag 2014 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Volkskrankheit Übergewicht" mit Norbert Bachl, Bernhard Ludvik, Andrea Podczeck- Schweighofer, Konrad Steinbach, Johann Wojta (Rathaus, 1., Felderstraße 1, Feststiege 1, Festsaal) DIENSTAG, 19. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Voranschlag 2014 MITTWOCH, 20. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat DONNERSTAG, 21. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Landtag FREITAG, 22. NOVEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Vorstandsdirektor i.R. Komm.-Rat Ing. Mag. Helmut Miksits sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an OSR i.R. Dr. Karl Kamhuber durch Landeshauptmann-StVin Brauner (Rathaus, Wappensaal)

(Schluss) grc/lit

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at



Tanja Lichtenauer

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81075

E-Mail: tanja.lichtenauer @ wien.gv.at