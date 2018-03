HighPoint Solutions und InnoPeritus gehen Partnerschaft zum Angebot beispielloser Beratungsdienste auf dem europäischen Life-Sciences-Markt ein

East Norriton, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - HighPoint Solutions, LLC, eine führende Unternehmens- und spezialisierte IT-Beratung für die Life-Sciences- und Healthcare-Branchen, und InnoPeritus Sarl, ein erstklassiger Beratungsdienstleister und Lösungsanbieter, der die Life-Sciences-Branche bei der globalen Preisgestaltung und in Fragen bezüglich des Marktzugangs berät, kündigten eine Partnerschaft an, um Pharma-, Biotech- sowie Medizingeräte- und Diagnostikunternehmen aus ganz Europa fortan Beratungsdienste zu bieten, die alle Aspekte der Life-Sciences-Wertschöpfungskette betreffen.

"InnoPeritus und dessen Gründungspartner haben viele Jahre lang Unternehmen aufgebaut, die in den Bereichen Preisgestaltung und Marktzugang in ganz Europa führend sind", so Arnab Sikder, Senior Vice President und Geschäftsführer des europäischen Betriebs. "Das Team von InnoPeritus bietet konkrete und einzigartige Lösungen, die Unternehmen in Kombination mit HighPoints Ressourcen und dem riesigen Kundenstamm die Möglichkeit eröffnen, sich völlig problemlos einer kompletten Auswahl verschiedenster Beratungsdienste zu bedienen."

Der geschäftsführende Teilhaber Sean Robbins erklärte: "Genau wie InnoPeritus hat sich auch HighPoint dem Ziel verschrieben, unseren Kunden umfangreiche Branchenlösungen und eine hochwertige Umsetzung zu bieten. Durch die Partnerschaft wird unser innovatives Angebot noch vielfältiger und unsere Stellung als führender Beratungsdienstleister in den Bereichen Preisgestaltung und Marktzugang in Europa weiter gestärkt."

Da sich die Europazentralen beider Unternehmen im schweizerischen Genf befinden, haben die Teams von HighPoint und InnoPeritus bereits begonnen, Kunden aus der europäischen Region echte Mehrwerte zu bieten.

Für nähere Informationen über die Tätigkeiten von HighPoint Solutions in Genf wenden Sie sich bitte per E-Mail an HighPoint: marketing@high marketing @ highpoint-solutions.com. Gerne können Sie sich auch über Facebook und Twitter mit HighPoint Solutions in Verbindung setzen. Besuchen Sie www.highpoint-solutions.com für nähere Informationen über HighPoint Solutions und die kommenden Veranstaltungen des Unternehmens.

Für nähere Informationen über die Tätigkeiten von InnoPeritus in Genf wenden Sie sich bitte per E-Mail an info @ innoperitus.com oder besuchen Sie unsere Website www.innoperitus.com.

Informationen zu HighPoint Solutions

HighPoint Solutions ist ein erstklassiger globaler Anbieter von spezialisierten IT-Dienstleistungen mit vertikal ausgerichteter Unternehmensberatung, Systemintegration sowie professionellen Dienstleistungen und Managed-Hosting-Lösungen für Life-Sciences- und Healthcare-Unternehmen. Seit dem Jahr 2000 bieten unsere 500+ Berater Unternehmensberatung und Technologielösungen, die für mehr als 140 landesweite Kunden beständige Mehrwerte und Wettbewerbsvorteile bedeuten.

Informationen zu InnoPeritus

InnoPeritus ist ein Beratungsdienstleister und Lösungsanbieter, der die Pharma-, Biotech- und Medizingerätebranche bei der globalen Preisgestaltung und in Fragen bezüglich des Marktzugangs berät. Unser Ziel besteht darin, unseren Kunden Zugang zu hervorragenden Preisen und Märkten zu verschaffen. Dies erreichen wir durch passgenaue, projektbasierte Kundenbeziehungen und indem wir Kunden aufzeigen, mit welchen spezifischen prozesstechnischen oder strukturellen Veränderungen sie die größte Wirkung im Unternehmen erzielen können.

