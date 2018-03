Ontario Teachers' Pension Plan kauft Busy Bees Nursery Group

Toronto (ots/PRNewswire) - Der Ontario Teachers' Pension Plan (Teachers') kündigte heute die Übernahme des grössten Anbieters von Kinderbetreuungsleistungen im Vereinigten Königreich, der Busy Bees Nursery Group (Busy Bees), an.

Die genauen Bedingungen dieser Transaktion werden nicht öffentlich gemacht, und die Geschäftsleitung von Busy Bees behält auch künftig eine signifikante Minderheitsbeteiligung am Unternehmen. Teachers' übernimmt Busy Bees mithilfe seiner unternehmenseigenen Vermögensverwaltungsgesellschaft Teachers' Private Capital (TPC) von Knowledge Universe.

Busy Bees wurde 1983 gegründet und betreibt aktuell 213 Kindertagesstätten, in denen 20.000 Kinder von 7.000 Mitarbeitern fachkundig betreut werden.

"Teachers' freut sich sehr über diese Partnerschaft mit dem Marktführer im Bereich Kinderbetreuung im Vereinigten Königreich. Busy Bees ist ein hervorragendes Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial", erklärt Jo Taylor, Vizepräsident von TPC und Leiter der Londoner Niederlassung von Teachers'. "Das erfahrene Team der Geschäftsleitung von Busy Bees hat sich im Hinblick auf Qualität und Integrität bewährt. Wir freuen uns darauf, es in seinen Bemühungen, Kinderbetreuungsleistungen durch die Entwicklung neuer Standorte und den Erwerb neuer Einrichtungen noch mehr Menschen verfügbar zu machen, zu unterstützen."

"Busy Bees und Teachers' verfolgen viele gemeinsame Werte. Dazu gehört auch, dass beide Unternehmen sich verpflichtet haben, hervorragende Dienstleistungen für Kinder und Familien zu erbringen", meint Marg Randles, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor von Busy Bees. "Wir arbeiten zusammen, um spannende Chancen ausloten zu können. Gleichzeitig konzentrieren unsere Mitarbeiter sich weiterhin darauf, tagtäglich in allen unseren Kindertagesstätten hervorragende Kinderbetreuung anzubieten."

Zu den Aufgaben von TPC gehören die Durchführung von Geschäften, entweder allein oder in Zusammenarbeit mit einem Partner, Investitionen in Private-Equity-Fonds auf Märkten und Sektoren, zu denen das Unternehmen keinen effizienten direkten Zugang hat, und Co-Investitionen in weitere ähnlich gelagerte Private-Equity-Fonds. TPC verwaltet eine globales Portfolio im Wert von etwa 12 Milliarden Dollar.

Informationen zu Teachers'

Mit einem Nettovermögen von 129,5 Milliarden Dollar zum 31. Dezember 2012 ist der Ontario Teachers' Pension Plan die grösste kanadische Pensionskasse, die sich auf eine einzige Berufsgruppe spezialisiert hat. Das unabhängige Unternehmen investiert die Vermögenswerte des Rentenfonds und verwaltet die Pensionen von 303.000 aktiven und pensionierten Lehrern in Ontario. Weitere Informationen, einschliesslich unseres Berichts für 2012 sowie älterer Berichte, finden Sie unter http://www.otpp.com. Folgen Sie uns unter @OtppInfo

