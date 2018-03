ÖVP - T E R M I N E

MONTAG, 4. November 2013 14:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger bei einem Treffen mit der Ministerin für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Kolumbien, Maria Angela Holguin Cuellar (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) BM Dr. Reinhold Mitterlehner begleitet Bundespräsident Dr. Heinz Fischer beim Staatsbesuch in Frankreich (bis 5.11.) DIENSTAG, 5. November 2013 11:30 BM DI Nikolaus Berlakovich hält einen Vortrag bei der CDP (Carbon Disclosure Project) Jahreskonferenz (Wiener Börse, Wallnerstraße 7, 1010 Wien) 17:00 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt an der Weintaufe Österreichs und der Verleihung des Bacchuspreises 2013 teil (Rathaus, 1010 Wien) MITTWOCH, 6. November 2013 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet den Workshop "OECD österreichischer Länderbericht Umwelt" (Lebensministerium, Stubenring 1, 1. Stock, Zimmer 36, 1010 Wien) 15:00 StS Sebastian Kurz beim Landhausforum ÖAAB "NÖ Landhaus" (Festspielhaus, Kulturbezirk 2, 3100 St. Pölten) DONNERSTAG, 7. November 2013 10:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner eröffnet die 20. Jahresfeier ICMPD - International Centre for Migration Policy Development (WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien) 10:30 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die Familienrichtertagung (Best Western Parkhotel, Elisabethstraße 45a, 5020 Salzburg) 10:30 Statement von BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei "100 Jahre Manner und Eröffnung neues Bürogebäude" (Geblergasse 117, 1170 Wien) 17:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der erweiterten Obleuteklausur der Steirischen Volkspartei (Am Schlossberg 1a, 8461 Ehrenhausen) 21:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas begrüßt die Gäste zur Vorführung der 3 Finalisten-Filme des LUX Filmpreises 2013 (Metro Kino, Johannesgasse 4, 1010 Wien) FREITAG, 8. November 2013 09:00 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet das 17. Europaforum "Der Europäische Rat zur Verteidigung: neue Impulse für die GSVP" (Diplomatische Akademie, Festsaal, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien) 19:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas hält eine Festrede bei der Veranstaltung zum 40-Jahr-Jubiläum des Lions Club Pöchlarn-Melk (Barockkeller des Stiftes Melk, Abt- Berthold-Dietmayr-Straße 1, 3390 Melk) SAMSTAG, 9. November 2013 14:00 StS Sebastian Kurz und EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas beim 26. ordentlichen Landestag der Jungen Volkspartei Niederösterreich (Kolomanisaal des Stiftes Melk, Abt- Berthold-Dietmayr-Straße 1, 3390 Melk) 18:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei einer Weintaufe (Weissenkirchen/Wachau) 19:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas hält eine Festrede beim 85. Gründungsfest der KÖHV Waltharia (Liechtensteinstraße 100, 1090 Wien) SONNTAG, 10. November 2013 10:15 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei der Gedenkfeier/Grundsteinlegung des zukünftigen Standortes des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI) (Rabensteig 3, EG, 1010 Wien) 11:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei der Gedenk-Matinee "75 Jahre Novemberpogrom" (Wiener Stadttempel, Seitenstettengasse 4, 1010 Wien)

