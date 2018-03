EANS-Gesamtstimmrechte: UNIQA Insurance Group AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Hiermit teilt die UNIQA Insurance Group AG mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Oktober 2013 insgesamt 309.000.000 Stimmrechte und das neue Grundkapital EUR 309.000.000 beträgt.

Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 22.10.2013 wirksam.

weitere (freiwillige) Angaben:

Hiermit teilt UNIQA Insurance Group AG (FN 92933t) ("UNIQA" oder die "Gesellschaft") mit, dass nach Durchführung von zwei Erhöhungen des Grundkapitals der Gesellschaft im Oktober 2013, nämlich zunächst von EUR 214.247.900,00 um EUR 88.102.100,00 auf EUR 302.350.000,00 und sodann von EUR 302.350.000,00 um EUR 6.650.000,00 auf EUR 309.000.000,00, über die UNIQA am 11.10.2013 und am 23.10.2013 informiert hat, die Gesamtanzahl der Stimmrechte per Ende Oktober 2013 insgesamt 309.000.000 Stimmrechte und das Grundkapital EUR 309.000.000,00 beträgt.

