Mr Muscle(R) Aktiv-Kapseln: Revolution im Haushaltsreiniger-Regal

Wien (OTS) - Mr Muscle(R), die weltweit führende Haushaltsreinigermarke, macht ab sofort auch in Österreich die Reinigung aller Wohnbereiche leichter. Und jetzt präsentiert die neue Haushaltsmarke eine echte Revolution: Mr Muscle(R) Aktiv-Kapseln sind nicht nur kleiner, leichter und bei normaler Anwendung 10 mal so konzentriert wie der führende Allzweckreiniger, sie verhindern noch dazu Überdosierungen und sind sparsam in der Anwendung.

Mr Muscle(R) ist die weltweit führende Reinigermarke und ab sofort neben 80 weiteren Ländern auch in Österreich erhältlich. Um beim Putzen Zeit zu sparen und trotzdem effektiv zu sein, bietet die neue Produktlinie von Mr Muscle(R) für jedes Reinigungsproblem im Haushalt eine rasche Lösung. Vom Fenster bis zum Bad - Mr Muscle(R) löst Reinigungsprobleme kraftvoll, schnell und gründlich.

Weltneuheit: Revolutionäres Allzweckreinigerkonzept

Eine Weltneuheit im Bereich der Allzweckreiniger sind die neuen Mr Muscle(R) Aktiv-Kapseln. Die selbstauflösenden Kapseln sind kleiner, leichter und einfacher in der Handhabung und beim Transport als herkömmliche Allzweckreiniger. Sie sind in den drei Duftrichtungen "Frühlingsfreude", "Quelle der Frische" und "Frische Minze" erhältlich und durch die Farben rosa, blau und grün auch im Supermarkt-Regal schnell auffindbar. Eine Überdosierung des Reinigers ist durch die praktische Verpackung in Kapselform nahezu unmöglich. Anstatt die Verschlusskappe der Reiniger-Flasche wie früher zum Dosieren zu benutzen, wird einfach eine Aktiv-Kapsel aus der handlichen 12-er Packung mit 4 Litern warmem Wasser im Putzkübel aufgelöst und schon werden Böden, Wandfliesen oder andere glatte Oberflächen restlos sauber.

Komplett-Sortiment für Küche, Bad und Glasflächen

Für alle anderen Bereiche im Haushalt bringt Mr Muscle(R) ebenfalls praktische Lösungen mit nach Österreich. Mr Muscle(R) 5in1 Küche-Total* bekämpft Bakterien, Keime, Fett und Schmutz, reinigt Arbeitsflächen, Küchentische und Armaturen und sorgt ganz nebenbei für unaufdringlich-angenehmen Zitronenduft in der Küche. Im Badezimmer geht es mit Mr Muscle(R) 5in1 Bad-Total* Seifenresten, Bakterien, Kalk und Schmutz kraftvoll an den Kragen. Das Ergebnis ist strahlender Glanz mit Orangenduft. Auch Fensterscheiben und Spiegel werden jetzt streifenfrei sauber - Mr Muscle(R) 5in1 Glas-Total sorgt für klare Sicht und wirkt kraftvoll auf allen Fenster- und Glasoberflächen.

Mr Muscle(R) - die neue Marke im Haushaltsreiniger-Regal.

Mr Muscle(R) ist in 80 Ländern erhältlich und damit die weltweit führende Reinigermarke. Ab sofort steht die zur SC Johnson GmbH gehörende Marke auch in Österreich im Regal.

Weitere Informationen über Mr Muscle(R) - die Wissenschaft kraftvoller Reinigung - sind im Internet auf www.mrmuscle.de abrufbar.

*Antibakterielle Küchen- und Badreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressebetreuung Mr Muscle Österreich

currycom communications GmbH

Mag. Stefan Deller, MA

Tel.: 01 599 50

stefan.deller @ currycom.com