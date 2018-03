MA 48: Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte

Besichtigung 04. - 08. November 2013, jeweils in der Zeit von 8.00 bis 14.00 Uhr

Wien (OTS) - Die Stadt Wien mustert mehrmals im Jahr alte Fahrzeuge und Geräte aus, die auf Grund des technischen Zustandes für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet sind. Diese werden jedoch nicht sofort verschrottet oder entsorgt, sondern werden zwei-bis dreimal jährlich privaten Interessenten zum Verkauf angeboten. Nun findet wieder eine derartige Verkaufsaktion statt. Vom 04. - 08. November 2013 können die Fahrzeuge und Geräte von 8.00 bis 14.00 Uhr am Lagerplatz Vösendorf, Triester Str. 6a (Anfahrt stadtauswärts nach der Ketzergasse, vor dem Wiener Tierschutzhaus) in Augenschein genommen werden.

Vom Ruderboot bis zur Hubarbeitsbühne

Eine persönliche Begutachtung vor Ort empfiehlt sich auf jeden Fall, da die Fahrzeuge und Geräte doch großteils reparaturbedürftig und amtlich nicht überprüft sind. Nach dem Verkauf dienen sie in der Regel als Ersatzteilspender, wobei auch hierfür mangels technischer Prüfung keine Gewähr geleistet werden kann. Als Besonderheiten kommen eine selbstfahrende Arbeitsmaschine mit Drehleiteraufbau sowie ein Bootstransporter samt Boot zum Verkauf. Am Programm des Fahrzeugverkaufs stehen des Weiteren eine große Anzahl verschiedener Kommunalfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, Müllsammelfahrzeuge und diverse Kleingeräte. Passend zum bevorstehenden Winter werden aber auch verschiedene Winterdienstfahrzeuge und -geräte angeboten.

Angebote für die Ausstellungsstücke müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift "MA 48-VEAU-12158/2013" bis spätestens 13. November 2013, 13.00 Uhr in der Magistratsabteilung 48, 1170 Wien, Lidlgasse 5, Objekt 20/Erdgeschoss/Zimmer 4 einlangen. Die Anbotsformulare erhalten sie während der Besichtigungszeiten am Lagerplatz Vösendorf oder als Download auf der Homepage der MA 48.

Interessentenkartei für KFZ-Verkäufe

Über eine eigene Kartei können sich Interessenten automatisch über die aktuellen, zum Verkauf gelangenden Gebrauchtfahrzeuge und -geräte informieren lassen. Alles, was dafür nötig ist, ist eine Registrierung über ein Online-Formular auf wien.gv.at. Alle weiteren Informationen über den Fahrzeugverkauf und eine Übersicht über die zum Verkauf angebotenen Geräte und Vehikel findet man im Internet unter:

http://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/fuhrpark/fahrzeugverkauf/index.html

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Volk

MA 48

Leitung Öffentlichkeitsarbeit und Produktmanagement, BA 4.0

Telefon: 01 58817-48041

E-Mail: ulrike.volk @ wien.gv.at