3x Landessieger beim Bundeswettbewerb: Hartlauer Optiklehrlinge zählen zu den Besten des Landes!

Österreichs größter Optiker setzt seit jeher auf höchste Mitarbeiterqualität - so auch in der Lehrlingsausbildung.

Wien (OTS) - 67 % der Hartlauer-Lehrlinge im Bereich Optik haben die Klasse im vergangenen Schuljahr mit "ausgezeichnetem Erfolg" abgeschlossen. Beim Bundeslehrlingswettbewerb für Augenoptik-Lehrlinge wurden drei Finalisten aus Tirol, Niederösterreich und der Steiermark zu Landessiegern gekürt.

In der bundesweiten Gesamtwertung bedeutet das die sehr guten Plätze 2 (Elisabeth Fischer aus Tirol) und 3 (Sabine Ebner aus Niederösterreich). Ein Erfolg, der sich sehen lassen kann!

Richtungsweisendes Ausbildungssystem

"Unsere Lehrlinge zählen zu den besten in ganz Österreich. Dies bestätigt uns einmal mehr, dass wir mit unserem Aus- und Weiterbildungssystem genau richtig liegen", so Robert F. Hartlauer. Neben der üblichen dualen Lehrausbildung - Arbeiten im Geschäft plus Berufsschule - werden Lehrlinge bei Hartlauer mit zusätzlichen Kursen unterstützt. Pro Lehrjahr absolvieren die Jugendlichen eine zweiwöchige Berufsschulvorbereitung in der hausinternen Brillenfertigung in Steyr. Eigens auf die Lehrjahre abgestimmte Seminare in der Hartlauer Akademie helfen dabei, das Fachwissen noch weiter zu vertiefen.

Größter Lehrlingsausbilder der Branche

Derzeit befinden sich bei Hartlauer 81 Optiklehrlinge in Ausbildung - im kommenden Jahr werden 22 weitere aufgenommen. Mit 450 geprüften Augenoptikern, 161 Geschäften und jährlich über 400.000 verkauften Brillen ist Hartlauer somit nicht nur Österreichs größter Optiker, sondern auch der größte Lehrlingsausbilder der Branche.

Hartlauer ist mit 161 Geschäften (Hauptsitz in Steyr) in den Bereichen Foto, Handy, Optik und Hörgeräte als erfolgreiches Familienunternehmen etabliert. Seit 1971 behauptet der Löwe seinen Platz am Markt - seit dem Jahr 2000 mit Robert F. Hartlauer an der Spitze. Mit den Geschäftskonzepten von Handy pur und Optik pur ist der Löwe einmal mehr am Puls der Zeit und im Bereich Hörgeräte erhielt Hartlauer 2009 als einziger im unabhängigen Konsumententest die Note "Sehr gut". Auch aktiver Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind dem Unternehmen ein Anliegen - ein Beispiel sind die Windräder in Vösendorf, mit denen alle Hartlauer Geschäfte in Wien mit Strom versorgt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Robert F. Hartlauer

Hartlauer HandelsgesmbH

Tel.: 0043/7252/588-11