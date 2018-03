Bundespräsident Dr. Fischer gratuliert Vizekanzler a.D. Dipl.Ing. Riegler zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Vizekanzler a.D. Dipl.Ing. Josef Riegler zum 75. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für seinen großen Einsatz im Interesse der Republik Österreich und für sein politisches Lebenswerk dankt. "Sie haben als Vizekanzler, als Bundesminister und als Parlamentarier das heutige Gesicht Österreichs entscheidend mitgeprägt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

